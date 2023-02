Voleva tornare a vincere la Settempeda dopo due turni di digiuno e ci è riuscita superando al Comunale di Villa San Filippo il Cska Corridonia per 3-2, ma il compito non è stato semplice. Vuoi per la giornata non ottimale vuoi per la prova gagliarda dei padroni di casa, i biancorossi hanno faticato più del previsto per portare a casa il bottino pieno che alla fine di 96 minuti combattuti è stato conquistato ed è stato importante per muovere la classifica in ottica play off. Una Settempeda non proprio in palla, poco attenta in alcune circostanze e un po’ troppo presa dall’ansia di costruire un gioco lineare, ha dovuto impegnarsi per tenere a bada un Cska volitivo e intraprendente, specie nel primo tempo e nel finale, che ha creato diverse occasioni e che può anche recriminare per non aver preso punti. Sui nero verdi di casa pesa l’inizio un po’ distratto del secondo tempo quando hanno concesso l’uno/due ai rivali (in sei minuti) che è stato probabilmente fatale per una sconfitta che il Cska non è riuscito ad evitare pur provandoci fino al termine con volontà e impegno. Settempeda che, ora, dovrà riordinare un po’ le idee per tornare ad esprimersi al meglio, anche perché all’orizzonte c’è il derby contro l’Elfa Tolentino (sabato 3 marzo ore 15 al Soverchia), avversario da prendere con le dovute cautele.

La cronaca

C’è la trasferta sul campo del Cska, fanalino di coda del girone, per una Settempeda che deve riprendere in maniera convinta la marcia al vertice. Locali in mini serie positiva grazie ai tre pareggi di fila e mai vittoriosi fra le mura amiche (uno dei due successi in stagione è stato a San Severino all’andata); ospiti alla caccia dei tre punti dopo aver rallentato un po’ (un pari nelle ultime due uscite ma contro le prime due). Mister Ruggeri non abbandona il 4-2-3-1 confermando in difesa Minnucci come centrale in luogo di Latini mentre Tabarretti prende il posto dello squalificato Campilia mettendosi a destra. Il resto dell’undici titolare è quello di sabato scorso. Mister Fede, invece, va con un 4-4-2 classico e compatto che punta sulla velocità di Salvucci e Di Modica, le due punte. Il primo spunto del match è firmato Di Francesco che conclude uno schema da corner cercando il rasoterra che però non può impensierire Ripani (bella prova del portiere classe 2004). Due minuti dopo replica Salvucci che fa tutto da solo: ruba palla a metà campo e scatta verso l’area dove Forresi lo contrasta al momento decisivo. Al 20’ la gara si sblocca. Azione lineare biancorossa che si sviluppa sulla destra con cross basso di Di Francesco (buona prestazione) che pesca a centro area Silla che gira di prima intenzione trovando la respinta di un difensore con palla che torna sui piedi dello stesso centrocampista che si alza da terra, controlla, prende la mira e manda nell’angolino basso alla destra di Ripani (centro numero 6 in campionato per l’ex Trodica). Tutto questo con la difesa immobile a guardare. Situazione simile nell’altra area al 23’ quando i difensori biancorossi sono troppo passivi nel momento in cui Di Modica arriva per primo sulla palla prolungata di testa da Salvucci e con un tocco di esterno in acrobazia fa 1-1. Al 28’ Kheder effettua la solita rimessa laterale molto lunga che fa cadere il pallone davanti alla porta nero verde dove Di Francesco tenta la deviazione in allungo trovando pronto Ripani. Al 33’ spunto di Giuli che da sinistra entra in area per poi andare al tiro a giro con Caracci attento ad alzare sopra la traversa. Prima dell’intervallo ci provano da una parte Ulissi, tocco in mischia parato dal portiere, e dall’altra Moriconi, girata di testa da centro area con palla di poco sul fondo. L’inizio di ripresa vede un CSKA meno reattivo e concentrato tanto che paga a caro prezzo disattenzioni ed errori. Al 10’ la Settempeda raddoppia: bella iniziativa personale di Di Francesco che salta in dribbling un uomo e si presenta al tiro da dentro l’area con Ripani bravo a deviare di piede. Sul pallone rimasto nei sedici metri il più lesto ad arrivare è Sfrappini che anticipa Paolucci che intervenendo in ritardo colpisce in maniera evidente l’attaccante. Rigore indiscutibile che Ulissi trasforma con un destro potente e preciso che entra a mezza altezza alla destra di Ripani che, pur intuendo la direzione, non ci arriva. Momento questo favorevole ai biancorossi che creano due buone chance: Minnucci mette un colpo di testa largo di poco; Silla calcia al volo con respinta del portiere e poi lo stesso numero 4 replica con destro potente sotto la traversa (rete annullata per fuorigioco di un biancorosso posizionato davanti al portiere in occasione della prima conclusione). Tris però rimandato di pochi minuti. Al 16’ parte un lungo lancio verso sinistra a cercare Sfrappini che vince il contrasto con Moriconi e prende palla con campo libero davanti tanto da poter scattare da solo verso la porta e una volta giunto davanti a Ripani lo supera con un preciso tocco di destro. Match decisamente dalla parte ospite, ma il CSKA si riprende e non molla. Tre minuti dopo il 3-1, i locali vengono fermati dal palo che respinge un bel colpo di testa di Lambertucci. Subito dopo ci prova anche Di Modica con una discesa sulla sinistra conclusa da un destro che Caracci ferma a pugni uniti. Alla mezzora il match si riapre. Angolo da sinistra con traiettoria che cambia dopo una deviazione e questo trae in inganno la difesa della Settempeda che lascia arrivare la sfera sul secondo palo dove Salvucci può spingere di testa in rete. Il CSKA adesso ci crede e ci prova appoggiandosi sui nuovi entrati (i cambi sono stati cinque per parte con Fede costretto ad operarne due nel primo tempo per infortuni) e uno di questi, cioè Capodaglio, sfiora il bersaglio con un colpo di testa da ottima posizione che passa sopra la traversa. Si entra nel recupero dove accade ben poco con la Settempeda che serra i ranghi per mantenere il prezioso risultato mentre i locali non riescono a sfondare non trovando altre possibilità per completare la rimonta. Il fischio finale dopo sei minuti decreta il successo biancorosso.

Il tabellino

CSKA – SETTEMPEDA 2-3

MARCATORI: 20’ Silla, 23’ Di Modica, 55’ Ulissi su rig., 61’ Sfrappini, 75’ Salvucci

CSKA CORRIDONIA: Ripani, Luciani, Paolucci (61’ Spaccesi), Moriconi, Lambertucci, Cesca (45’ Canuti), Di Modica, Fioravanti (26’ Diallo), Compagnucci, Giuli (76’ Amaolo), Salvucci (80’ Capodaglio). A disp. Serrani, Waseem, Centioni, Cervigni. All. Fede

SETTEMPEDA: Caracci, Tabarretti (88’ Lleshi), Kheder (77’ Mariani), Silla (70’ Verdolini), Forresi, Minnucci, Di Francesco, Quadrini, Ulissi (83’ Rossi), Dolciotti, Sfrappini (75’ Capenti). A disp. Palazzetti, Eugeni, Broglia, Ronci. All. Ruggeri

ARBITRO: Gioacchini di Ancona

Note: ammoniti Luciani, Paolucci, Palazzetti, Forresi. Angoli: 8-4. Recupero: pt 4’, st 6’

Roberto Pellegrino