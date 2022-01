Enduro, Valentino Corsi al raduno dei migliori talenti azzurri

Avendo compiuto 16 anni, il promettente pilota Valentino Corsi chiude l’esperienza agonistica nel minienduro e si prepara al salto di categoria per confrontarsi con il “mondo dei grandi”. Il 2021 gli ha dato grandi soddisfazioni – titolo di vicecampione italiano 125 cc e primo posto fra gli Under 23 al Trofeo delle Regione con la squadra delle Marche –, tanto da essere uno degli elementi di punta del progetto tecnico federale rivolto ai giovani “Talenti azzurri”. Il 2022, infatti, è iniziato con la convocazione – da parte di Federmoto – a un collegiale di due giorni a Rosolina Mare (in provincia di Rovigo) dove i tecnici federali hanno impartito consigli e indicazioni ai promettenti centauri chiamati all’appello. C’erano, assieme a Valentino, i migliori specialisti dell’enduro, a cominciare dai campioni della Nazionale italiana senior. Il raduno ha visto come teatro di prova una pista in sabbia sulle rive dell’Adriatico. Valentino Corsi, che nelle Marche è seguito da vicino dal responsabile tecnico della Fmi (settore giovanile), Juri Simoncini di San Severino, sarà impegnato per l’intera stagione con la maglia azzurra e disputerà anche quattro prove del Campionato europeo.

Il raduno sulla sabbia



Inoltre, seguito da Simone Albergoni del Gruppo sportivo Fiamme Oro, farà parte del “Fantic Factory team E50 Racing” e correrà con una moto Fantic 125 cc. In programma, da marzo, il giovane settempedano ha la partecipazione al campionato italiano Under 23 e agli Assoluti d’Italia, mentre nei week end liberi si terrà allenato con gare regionali.