Moto d’epoca: “Chienti-Potenza” entra nel Circuito tricolore

La “Manifestazione storica sul Circuito del Chienti e Potenza”, che ha archiviato ben 24 edizioni di notevole successo e prestigio, ha ricevuto un importante riconoscimento come la “Pedivella d’oro”. L’evento del Caem-Scarfiotti, inoltre, è stato inserito dall’Automotoclub storico italiano nella nuova serie “Asi Circuito tricolore 2021” quale unico appuntamento del centro Italia assieme a due manifestazioni considerate d’eccellenza per il settore delle due ruote: il Palio del Golfo-Rievocazione circuito motociclistico della Spezia e il Giro motociclistico di Sicilia.

Il progetto supportato dall’Asi vuole enfatizzare i valori più importanti dell’attività nazionale del motorismo storico: la conoscenza e la promozione dei bellissimi territori italiani, la valorizzazione delle eccellenze paesaggistiche, architettoniche, l’enogastronomia, la cultura ed il buon vivere. Per ottenere il meglio, l’Asi ha stretto accordi con la Cabina di regia Benessere Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, l’Anci e l’Associazione Città dei motori. In questo momento di difficoltà, l’Asi in collaborazione con i Club federati vuol contribuire alla ripresa del nostro Paese, con la speranza di una prossima soluzione dei problemi sanitari che stanno coinvolgendo tutto il mondo.

Lo slogan “La passione per il motorismo storico che attraversa l’Italia” descrive questa importante iniziativa del “Circuito tricolore”, che sarà opportunamente valorizzata dal punto di vista del patrocinio delle istituzioni, della promozione e della comunicazione.

Il Circuito motociclistico Chienti e Potenza venne ideato dall’U.S. Tolentino un secolo fa. Nella cittadina del maceratese era situata la partenza e il percorso di forma “triangolare” era disegnato collegando le vicine città di San Severino, Serrapetrona, Caccamo, Belforte del Chienti per ritornare a Tolentino dopo 37 km ricchi di curve e saliscendi tra le suggestive colline dell’interno maceratese. Sul percorso si misurarono i migliori assi del tempo, per la gara che era di validità di Campionato italiano. E’ su queste strade che il Caem Scarfiotti ogni anno a fine agosto organizza la Rievocazione alla quale intervengono diverse decine di appassionati da molte regioni d’Italia, con prestigiose moto d’epoca ante 1960.

La prossima 25^ edizione si svolgerà nei giorni 28 e 29 agosto 2021.