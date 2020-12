“I magnifici dieci” ospiti della rassegna online dei “Teatri”

Speciale programmazione in streaming per i Teatri di Sanseverino che grazie a un’idea del direttore artistico, Francesco Rapaccioni, presentano la rassegna per le festività: “I magnifici dieci”, dieci appuntamenti di grande rilievo che si susseguiranno nelle tre prossime settimane coinvolgendo i più grandi e letti scrittori del momento, i vincitori di prestigiosi premi letterari ma anche registi e studiosi che si alterneranno a giornalisti e donne di spettacolo in una carrellata irripetibile di incontri che avrà cadenza lunedì-mercoledì-sabato di ogni settimana con uno speciale il primo gennaio del nuovo anno.

Queste le date da non perdere.

21 dicembre Stefano Tura, giornalista e scrittore, da anni corrispondente da Londra per i Tg Rai

23 dicembre Maurizio De Giovanni, il più celebre e amato scrittore italiano del momento, autore di best sellers da cui sono stati tratte serie tv per la Rai

26 dicembre Giovanni Veronesi, premiatissimo regista e sceneggiatore, autore del film del momento “Tutti per 1 – 1 per tutti”

28 dicembre Andrea Vitali, autore di culto, colui che ha riscoperto la commedia di costume all’italiana, forse l’autore più venduto degli ultimi anni

30 dicembre Andrea De Carlo, uno degli scrittori più noti degli ultimi trent’anni, autore di romanzi che hanno segnato un’epoca

1 gennaio Stefano Pedrocchi, presidente della Fondazione Bellonci (che, fra l’altro, organizza il Premio Strega), uno dei massimi studiosi italiani del mondo dell’editoria

2 gennaio Edoardo Nesi, vincitore del Premio Strega 2011

4 gennaio Fabio Geda i cui libri sulla storia di un giovane profugo afgano hanno coinvolto e commosso un numero infinito di lettori

6 gennaio Francesco Alberoni, il più noto e seguito sociologo italiano

9 gennaio Liana Orfei, una donna simbolo del circo e dello spettacolo dal vivo che non ha bisogno di presentazioni.