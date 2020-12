Inaugurata la “Bottega delle cialde” di Simona Marcucci

Una nuova vetrina che si illumina in piena emergenza Covid e, insieme, una speranza che si accende in vista delle imminenti festività di Natale.

Il sindaco Rosa Piermattei ha inaugurato la “Bottega delle cialde” di Simona Marcucci, attività commerciale che ha aperto i battenti in viale Eustachio al civico numero 13.

All’interno del negozio vasto assortimento di cialde di tutti i gusti e delle migliori marche come Illy, Lavazza, Nespresso, Caffè Borbone, Kimbo, Ricola, Aroma Vero, Must, Caffè Verzì e molti altri ancora, insieme a cialde compatibili con tutti i modelli di macchinette da espresso in esposizione e vendita nello stesso store.

“Ho deciso di avviare una nuova attività di cui in città si sentiva la mancanza perché un’attività del genere non c’è mai stata, anche se tutti ormai fanno uso di cialde in casa”, dice la titolare Simona Marcucci al suo primo giorno di apertura.

Nel nuovo locale, fino al 31 dicembre, sarà praticato uno sconto a tutti i clienti.

“Vorrei dare uno speciale benvenuto ai tanti che, nonostante le difficoltà del momento, investono in città – sono le parole del sindaco Rosa Piermattei -. San Severino è un centro vivo e ha un importante tessuto economico. Questi momenti offrono a tutti una carica di fiducia e ottimismo”.