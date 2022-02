Itis, giovedì il Commissario Legnini farà il punto sui lavori

Tutti uniti per la ripresa celere dei lavori post sisma all’Itts Divini di San Severino. Il Consiglio d’istituto lo scorso martedì ha trattato l’argomento della situazione dei lavori di ricostruzione del nuovo edificio scolastico, invitando a partecipare alla discussione, oltre ai membri del Cdi, il sindaco Rosa Piermattei, i rappresentanti del Comitato studentesco e lo staff di presidenza. Il dirigente scolastico Sandro Luciani ha ripercorso lo scambio di corrispondenza tra Presidenza, Comune e Ufficio Ricostruzione. Il sindaco, in continuo contatto con il Commissario Giovanni Legnini, ha illustrato le problematiche che sottostanno alla temporanea stasi nella prosecuzione dei lavori di ricostruzione. Come riferito a dicembre nel corso di un incontro a scuola dallo stesso Legnini, la controversia verte sull’adeguamento dei prezzi richiesto dalle imprese appaltatrici, anche in relazione alla scarsità di materie prime nel settore dell’edilizia. Legnini ha inviato al sindaco e al dirigente scolastico una missiva che indica un preciso crono-programma per giungere con le ditte interessate ad una soluzione della controversia. Alla luce degli impegni illustrati nella lettera, le varie componenti si sono dette disponibili ad aspettare giovedì 24 febbraio, giorno in cui il Commissario ha promesso di informare sugli esiti della trattativa. Aldilà della grande compattezza dimostrata da tutte le componenti dell’istituto che hanno ringraziato il primo cittadino per l’impegno profuso «resta – sottolineano il dirigente del Divini, Sandro Luciani e la presidentessa del Consiglio d’Istituto, Roberta Ricci – la dura realtà. Ad oltre 5 anni dal sisma non si riesce ancora ad avere certezze su quando gli studenti potranno entrare nella nuova scuola. Un diritto allo studio che resta indietro rispetto a tanti altri diritti, non certo di pari livello».

Luca Muscolini