Vittoria con il minimo scarto (0-1), tre punti e primo posto. E’ il responso del decimo turno di campionato che lancia la Settempeda in testa alla classifica da sola grazie ad una vittoria importante e grazie ai risultati favorevoli giunti dagli altri campi. Pomeriggio positivo per come si è concluso per i biancorossi, ma successo sofferto e rimasto in bilico fino al termine dopo una prestazione non al top anche per merito di un avversario gagliardo, voglioso e mai rinunciatario che avrebbe potuto conquistare un pareggio che sarebbe stato meritato per il gioco proposto e per le occasioni avute. Alla fine però è prevalso l’orgoglio, la capacità di lottare e sudare di squadra dei settempedani che hanno saputo essere cinici e bravi nel trovare il vantaggio e nel mantenerlo fino all’epilogo. Bisogna anche dire ci sono state tante occasioni, compreso un rigore fallito, anche per la Settempeda che poteva dunque chiudere prima la questione, ma non facendolo ha tenuto in vita i locali per tutti i 95’ disputati. Insomma vincere in giornate così non proprio brillanti e dopo un match difficile è un valore aggiunto oltre che un bel segnale per il presente e per il prosieguo del torneo per una Settempeda che viaggia spedita e che attende ora con fiducia e morale alto lo scontro al vertice di sabato prossimo al Soverchia contro la Vigor Montecosaro che arriverà da seconda(21 punti contro 20) e con il sorpasso subito proprio in questo pomeriggio.

La cronaca

Come recita la classifica quella tra Urbis Salvia e Settempeda è sfida da testa coda. Locali penultimi; ospiti secondi. Entrambe le squadre vogliono punti per i rispettivi obiettivi. L’avvio di gara mostra un Urbis Salvia propositivo e convinto, mentre la Settempeda è contratta e distratta. Il primo quarto d’ora è tutto dei locali: i primi tentativi sono di Cullhaj con girata sul fondo, rasoterra respinto da Caracci e stop mancato per scivolata sul piede di appoggio che agevola l’uscita del portiere biancorosso. Al 14’ Verdicchio trova il bersaglio ma il tiro è inutile perché un attimo prima l’arbitro aveva fischiato per fuorigioco dello stesso terzino destro. La prima azione della Settempeda è quella che vale il gol. Fa tutto Gianfelici che prende palla, accelera saltando un paio di avversari, entra in area, sterza portandosi il pallone sul sinistro e poi conclude con un rasoterra preciso che entra nell’angolino più lontano con Conti spiazzato. Inizia un’altra partita, piacevole, con più equilibrio e con diversi tentativi da parte delle due squadre. Anche l’aspetto tattico varia con i biancorossi che possono attendere e ripartire anche perché i giocatori di casa sono costretti a prendere l’iniziativa e spingere in avanti lasciando così spazi invitanti. Per due volte infatti i biancorossi possono sfruttare questa situazione con contropiedi in superiorità numerica non sfruttati però a dovere: al termine del primo Cappelletti, su passaggio di Eclizietta, si trova da solo in area da dove scarica il destro che Conti vola a deviare in angolo; sul secondo Dolciotti, lanciato in area, perde l’attimo e viene fermato dall’ultimo avversario rimasto. Prima però c’era stata un’altra ottima chance per l’Urbis Salvia capitata a Vipera che davanti alla porta tocca debolmente con il sinistro con sfera fra le braccia di Caracci. Al 37’ Quadrini da destra trova la testa di Eclizietta che gira sopra la traversa. Al 42’ Montanari, spostatosi a destra, serve Gianfelici che si libera in area per calciare poi con l’esterno chiamando Conti alla deviazione. Prima del riposo si vedono un tiro di Curzi dal limite, centrale, e un tiro di Eclizietta fermato in tuffo da Conti. La Settempeda approccia meglio la ripresa e al 10’ giunge l’episodio che potrebbe chiudere i giochi. Bella e prolungata manovra biancorossa rifinita da Eclizietta che crossa rasoterra un pallone sul quale va Dolciotti che anticipa Rossi che entra in ritardo colpendo il numero 4 settempedano che va giù. Rigore ineccepibile con cartellino giallo per il centrale di casa. Sul dischetto va Silla. Piatto destro rasoterra verso il palo alla destra di Conti che è bravo ad intuire e ad allungarsi per toccare la sfera che finisce in angolo. Dalla bandierina Quadrini trova la testa dello stesso Silla che cerca immediato riscatto ma la torsione con colpo di testa vede la palla toccare il palo esterno e quindi andare sul fondo. Scampato il pericolo l’Urbis Salvia capisce di essere ancora in corsa e prende coraggio. Al 17’ Quadrini si incarica di battere un calcio piazzato da distanza notevole con destro che scende verso la porta con Conti che deve impegnarsi per alzare in corner. Da qui in poi la Settempeda cala, si abbassa un po’ troppo ed inizia a soffrire la verve dei locali che cercano il pareggio dando fondo a tutte le energie. Al 20’ su un pallone vagante in area si getta Curzi che da ottima posizione calcia a botta sicura trovando però il grande intervento in scivolata di Maffei che salva tutto. E’ ottimo l’impatto che ha il neo entrato Minnucci sul match grazie a movimento e intraprendenza. Al 28’ Minnucci prova per due volte consecutive a dare un dispiacere alla sua vecchia squadra e trovandosi davanti alla porta tenta un tiro di destro che viene deviato da un difensore e dopo un colpo di testa che viene parato in due tempi da Caracci. Al 34’ Cullhaj si libera nella parte sinistra dell’area da dove fa partire un bel diagonale che sfiora il palo. L’ultima parte del match non porta pericoli ai due portieri, anche se l’Urbis Salvia tiene palla e attacca con coraggio scegliendo soprattutto cross anche da lontano, mentre la Settempeda fa solo fase difensiva non riuscendo né a gestire palla né ad andare in avanti. Nei 5’ di recupero da annotare solo un tentativo dal limite di Monteverde che Caracci blocca con sicurezza quindi arriva il triplice fischio che decreta il successo ospite.

Il tabellino

URBIS SALVIA-SETTEMPEDA 0-1

Reti: 18’ pt Gianfelici

URBIS SALVIA: Conti, Verdicchio, Monteverde, Midei, Rossi, Lambertucci, Vipera (88’ Farroni), Salvatori (59’ Minnucci), Curzi (69’ Salvucci), Cullhaj. A disp. Staffolani, Valeri, Buccolini, Nardi, Lambertucci L. All. Ferranti Lorenzo

SETTEMPEDA: Caracci, Quadrini, Lazzari, Silla, Tacconi, Maffei, Gianfelici (69’ Mulinari), Montanari (76’ Codoni), Cappelletti (93’ Copani), Dolciotti, Eclizietta. A disp. Scattolini, Ronci, Moisa, Sfrappini Alessandro, Sfrappini Francesco. All. Ferranti Massimo (in tribuna squalificato)

ARBITRO: Mancini di Ancona

NOTE: ammoniti: Rossi, Monteverde, Midei, Montanari. Angoli: 2-5. Recupero: pt 1’, st 5’

Roberto Pellegrino