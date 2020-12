Casa di riposo: anche la Pro Cesolo dona materiali monouso

Anche l’associazione Pro Cesolo si è mobilitata per sostenere la Casa di riposo “Lazzarelli” in questo difficile momento dell’emergenza sanitaria. Il Comitato della frazione, presieduto da Sabrina Piantoni, ha acquistato materiali monouso che possono servire alla struttura nella gestione dell’attività quotidiana di assistenza agli anziani ospiti, in particolare per la somministrazione degli alimenti nel pieno rispetto delle norme anti-Covid.

Una volta messo insieme l’occorrente, una delegazione della Pro Cesolo si è recata alla “Lazzarelli” per la consegna dei pacchi.

Dunque, un’altra significativa donazione da parte della comunità settempedana che ha dimostrato di avere davvero a cuore le sorti della Casa di riposo, costretta oggi a fare i conti con questa terribile seconda ondata del virus.