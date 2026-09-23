Tornano i Carabinieri in congedo a disciplinare il traffico davanti alle scuole

“You’ll never walk alone”. La storica canzone dei tifosi del Liverpool “Non camminerete mai soli” ben si adatta al ruolo, quotidiano ed importante, dei carabinieri in congedo dell’Associazione nazionale Carabinieri, sezione di San Severino. Anche per il corso dell’anno scolastico appena iniziato le uniformi dell’Anc saranno fedeli compagne dei piccoli studenti dell’Ic Padre Tacchi Venturi e dei bambini del plesso temporaneo di via D’Alessandro. Particolarmente utili nella vigilanza dei ragazzi e nel disciplinare il traffico al momento dell’arrivo e della partenza dei pullmini davanti agli affollati istituti scolastici cittadini, all’occorrenza vigilanti anche all’interno degli stessi, i militi saranno una presenza sicura e rassicurante per la salvaguardia degli alunni. A testimonianza dell’ennesimo atto di collaborazione fra scuola e autorità militari cittadine è stato l’avvenuto incontro di una delegazione della sezione settempedana dell’Associazione nazionale Carabinieri con la reggente dell’Ic Venturi, Catia Scattolini, soddisfatta e rassicurata per il rinnovo dell’accordo. Per un altro anno bambini ed alunni di Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado cittadine… cammineranno insieme.

Lu.Mus.