Carabinieri: in municipio il neo comandante della Compagnia, il capitano Paolo Petruccelli

Il sindaco Rosa Piermattei ha accolto con un cordiale e caloroso benvenuto il capitano Paolo Petruccelli, nuovo comandante della Compagnia dei Carabinieri di Tolentino, giunto in visita istituzionale a San Severino.

L’incontro in municipio si è svolto in un clima di grande sintonia istituzionale, rappresentando l’occasione per un proficuo scambio di vedute sulle principali tematiche legate alla sicurezza del territorio, alla legalità e alla vicinanza costante dell’Arma dei Carabinieri alla comunità settempedana.

Originario di Civitavecchia e reduce da significative esperienze investigative maturate in contesti complessi, tra cui gli incarichi svolti a Palermo, il capitano Petruccelli ha assunto recentemente la guida della Compagnia tolentinate, subentrando al maggiore Giulia Maggi.

Nel corso del colloquio sono stati ribaditi i solidi e storici rapporti di collaborazione e stima reciproca che legano l’Amministrazione comunale e la Stazione locale dei Carabinieri, presidio fondamentale per la tutela dell’ordine pubblico e la protezione dei cittadini.

Al termine dell’incontro, il primo cittadino ha voluto formulare ai militari i migliori auguri di buon lavoro per il servizio svolto a tutela del territorio.

A suggellare l’importanza della giornata, le parole del sindaco Rosa Piermattei: “È stato un vero piacere ricevere in Municipio il capitano Paolo Petruccelli, insieme al luogotenente Massimiliano Lucarelli, per porgere il benvenuto ufficiale a nome dell’intera comunità di San Severino Marche – ha dichiarato il sindaco –. All’Arma dei Carabinieri va il nostro ringraziamento quotidiano per l’abnegazione, la professionalità e la presenza rassicurante sul territorio. Al capitano Petruccelli rivolgiamo i più sinceri auguri di buon lavoro, certi che la collaborazione tra istituzioni continuerà a essere forte, sinergica e orientata alla tutela della sicurezza e della legalità per tutti i nostri cittadini”.