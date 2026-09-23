Il “Septempeda Metal Detector Day” va a due cercatori settempedani

Con la quinta edizione del Septempeda Metal Detector Day, valido anche come secondo Memorial Simone Stracci e Gino Molitierno, la Città di San Severino si è trasformata per un giorno nella “capitale” italiana della ricerca amatoriale e sportiva.

L’evento ha richiamato ben 120 partecipanti provenienti da tutta Italia, confermando come i raduni nazionali dedicati al metal detecting rappresentino momenti unici di aggregazione, rispetto per la natura e condivisione di una grande passione comune.

La manifestazione si è svolta presso la struttura dell’agriturismo La Collina dei Ciliegi, che ha messo a disposizione circa 17 ettari di terreno nel cui sottosuolo lo staff organizzativo ha nascosto centinaia di target numerati. La dinamica della giornata, tipica dei grandi raduni del settore che uniscono sport e test tecnici, ha visto i cercatori impegnati nella localizzazione dei bersagli, abbinati poi all’estrazione di ricchi premi messi in palio.

Ad avere la meglio, in una giornata all’insegna della fortuna e del divertimento, sono stati i settempedani Stefano Crognaletti e Mauro Appignanesi, insieme ai forlimpopolesi Guerrino Mazzi e Lorenzo Mazzi e al goriziano Manuel D’Addio.

Dopo il momento di ricerca sul campo, l’iniziativa è proseguita con un goliardico momento conviviale che ha suggellato lo spirito di amicizia dell’intera kermesse. Spazio, infine, ai doverosi ringraziamenti rivolti dallo staff ai principali partner dell’iniziativa: la Detector Shop di Cesenatico e il marchio Nokta, di cui la D.S. è importatore ufficiale, oltre naturalmente alla famiglia Appignanesi per la straordinaria accoglienza e il supporto logistico.

Un ringraziamento speciale è andato allo staff organizzativo composto da Andrea Valeri, Andrea Cutini, Alberto Mazzarini, Graziano Uccellani, Marcello Brutti, Massimo Cervigni e Valter Bianchi che ha voluto ricordare Simone e Gino: “Sicuramente dall’alto ci hanno aiutato per le condizioni meteorologiche e sono rimasti soddisfatti dei tanti amici che sono venuti da tutta Italia per ricordarli”.