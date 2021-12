Il Natale dell’Avis: ricordati Gianna Orsini, Dino Molinari e Primo Bravi

Domenica di festa per l’Avis di San Severino che ha consegnato ai propri donatori attivi il pacco regalo natalizio, sotto la propria sede, presso i locali dell’ex cinema Italia.

Dopo il saluto del sindaco Rosa Piermattei, intervenuta assieme al presidente del Consiglio comunale, Sandro Granata, è iniziata la consueta relazione di fine anno del presidente Anelido Appignanesi. Toccante è stato il momento in cui ha ricordato tre “grandi” donatori che ci hanno lasciato nel corso dell’anno: Gianna Orsini, Dino Molinari e Primo Bravi. Per omaggiarli è stata consegnata ai familiari una targa ricordo.

Riconoscimento in ricordo di Primo Bravi Riconoscimento in ricordo di Gianna Orsini Riconoscimento in ricordo di Dino Molinari





Un grazie è stato espresso ai ragazzi delle Scuole Primarie, alle loro insegnanti e alle referenti per l’adesione alla 24^ edizione del “Progetto giovani” dal tema “Donare sangue è un grande atto di umanità e generosità”. I loro disegni, infatti, fanno da cornice ai bellissimi calendari 2022 che vengono distribuiti non solo a tutti i donatori, ma anche alle tante attività che ogni anno ne fanno richiesta.

Il presidente Anelido Appignanesi ha anche sottolineato l’ottimo risultato del numero di donazioni che quest’anno hanno sfiorato quota 1.000, con l’incremento di 53 nuovi donatori, tra cui alcuni neomaggiorenni.

Giovani donatrici al ritiro del dono natalizio Giovani donatrici al ritiro del dono natalizio



La relazione è stata chiusa dagli interventi del sindaco e dei consiglieri Tarcisio Antognozzi e Francesco Borioni, anche loro presenti, i quali hanno salutato i donatori esprimendo la propria gratitudine e sottolineando l’importante gesto di altruismo che fanno donando sangue.

Infine i membri del direttivo hanno iniziato la consegna dei pacchi regalo ai tanti donatori che ogni anno contribuiscono a rendere la sezione di San Severino una delle più attive della provincia.