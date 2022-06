Il referendum sulla Giustizia non raggiunge il quorum, fermandosi a una partecipazione del 20,7% (dato nazionale). A San Severino ha votato poco più del 17 per cento degli aventi diritto, esattamente 1.618 cittadini su 9.503 aventi diritto.

In particolare 1.617 persone per i referendum numero 1 e 2, 1.616 per il referendum numero 4 e appunto 1.618 per i referendum numero 3 e 5. In tutti i casi sono andati alle urne più uomini (850 la media) che donne (767). Fra coloro che si sono recati al voto anche l’ex sindaco Vittorio Sgarbi, che a San Severino – come noto – ha la sua residenza.

Il seggio, fra i tredici aperti dalle 7 alle 23 nei plessi “Luzio”, “Gentili” e Cesolo, in cui si è votato di più è stato il numero 4 con 183 cittadini; quello in cui si è votato di meno invece è stato il seggio numero 10 con soli 91 cittadini alle urne.