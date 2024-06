Domenica 16 giugno, serata finale del Palio con spettacolo pirotecnico di chiusura

Archiviate le serate del Palio dei bambini, della processione notturna Luminaria, del corteo storico, del torneo del Coccio, delle fasi preliminari del Palio degli adulti e della cultura con lo studioso Marcello Muzzi, è il momento del gran finale.

Domenica 16 giugno (data scelta per evitare la concomitanza con l’esordio di sabato 15 degli azzurri del calcio agli Europei di Germania) vengono assegnati il Palio dei bambini, disegnato dai piccoli studenti dell’Infanzia dei plessi Luzio, Gentili e Virgilio del Comprensivo Tacchi Venturi, e dei grandi, realizzato dall’artista locale Alessandro Di Tofano.

Nel corso della serata finale avverrà, in collaborazione con il Comitato centro storico presieduto da Fabio Verbenesi, anche la premiazione della seconda edizione del concorso floreale “Finestre in festa”, che ha visto protagonisti finestre, balconi e terrazze del centro storico con decorazioni creative a cura dei residenti.

Il nutrito programma della serata finale della 43^ edizione del Palio in onore del santo patrono si aprirà in Piazza del Popolo dalle 20.30 circa con le eliminatorie della Corsa delle torri dei grandi, memorial don Amedeo Gubinelli, l’ispiratore dei giochi, e la finale del Tiro alla fune dei “monelli”, a cui seguirà la finalissima della Corsa delle torri dei piccoli. Quindi spazio di nuovo ai grandi con lo scontro decisivo tra Serralta e Colleluce nel Tiro alla fune, le semifinali, la finale di consolazione e quella per il primo posto dell’attesa Corsa delle torri che mette in palio i punteggi più alti di tutti i giochi. Oltre ai giochi, fari puntati sullo spettacolo “La danza della Fenice” del gruppo musici dell’Associazione Palio in collaborazione con la scuola di danza SD91.

Gran finale con i fuochi d’artificio su base musicale della Pirotecnica Santa Chiara. Sarà un bel vedere.

