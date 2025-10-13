Il vernissage dell’Audax tra brindisi e auguri del sindaco e dell’assessore allo Sport

«Sono contenta di essere al Garten dei giardini Coletti per salutare, anche a nome dell’intera amministrazione, la neonata Audax Settempedana, la nuova realtà calcistica di San Severino sorta con l’obiettivo di fare sano sport e creare aggregazione. È un gruppo di giovani animato da fieri propositi con l’innesto dell’esperienza dei più esperti. Auguro loro il meglio per il primo anno agonistico».

Così il sindaco Rosa Piermattei sabato scorso al Garten ha salutato, omaggiato dal dono della prestigiosa maglia numero 10, il vernissage dell’Audax Settempedana, presieduta da Carlo Sfrappini, che va ad aggiungersi all’omonima società pugilistica di cui sfoggia i colori granata.

«Non è facile allenare un gruppo limitato da turni di lavoro e con qualche cigolìo fisico, ma noi ci crediamo. Ben presto – sottolinea l’allenatore Fabio Quagliuzzi – saremo ben rodati. Intanto abbiamo esordito vincendo fuori casa con la Stese per 2-0, anche se nel successivo turno interno di venerdì scorso ci siamo fatti raggiungere dall’Equipe Civitanova dell’immarcescibile Papasodaro sul 2-2 al 90’. È ora alle porte il derby con il Camerino-Castelraimondo, una formazione tosta perché l’anno scorso militava nella categoria superiore, ma noi vogliamo battercela con tutti con l’obiettivo di divertirci correndo dietro ad un pallone».

Dal canto suo l’assessore allo sport Paolo Paoloni rimarca di aver accolto «con gioia la notizia della nascita di una nuova realtà calcistica a San Severino che conferma la bontà del movimento sportivo della città. Ringrazio il presidente Carlo Sfrappini che con il suo staff supporta con impegno un nucleo di giovani desiderosi di divertirsi in maniera sana e come amministrazione faremo il massimo per conciliare le esigenze dell’Audax Settempedana con quelle delle altre società sportive comunali».

Il numero uno Sfrappini, coadiuvato a dovere dal vice Simone Valenti, dal segretario Giacomo Governatori, dai dirigenti Francesco Sfrappini, Jimmy Baruni, Marco Bambozzi, Roberto Biondi, Federico Mosciatti, Leonardo Cappellacci, Dylaver “Luly” Baruni, Simone Panzarani e Vittorio Ranciaro, coadiuvati da Riccardo Lambertucci e Alessandro Cingolani, ringrazia tutti gli atleti con lo staff tecnico per questa nuova avventura resa possibile anche dal supporto della Settempeda con il presidente Marco Crescenzi e la segretaria Laura Ciciliani, dal massaggiatore Federico Moretti, dal Comitato di Serralta e dagli amici Sfera Costruzioni, Edil Farotti, ⁠ Giampaolo Prugni, Pandolfi rottami S.R.L., Javà, Garten, Le bocce, Immobiliare Fast, Nuova Biedil, ⁠Bonfili e Governatori, ⁠Marco Bambozzi, Vapor Cloud, Gazzellini orafo, Blue Moon, Marchigiana infissi, Gregorietti edilizia, Manfrica service e Wolf Motorsports.

Il numero uno granata ha anche anticipato l’arrivo in novembre del pugile della nazionale italiana della categoria Supermassimi Diego Lenzi che, dopo aver partecipato alle Olimpiadi di Parigi lo scorso anno, è passato al professionismo. Sarà protagonista di uno stage di allenamento con i pugili settempedani. Tornando al calcio, nel ricordare i marcatori che hanno regolato la Stese, Pelagalli e Biagetti, quest’ultimo a segno anche nel pari interno con l’Equipe insieme all’indomito capitano Sparvoli, vi proponiamo la rosa dell’Audax.

STAFF TECNICO

ALLENATORI: Fabio Quagliuzzi ed il vice Federico Lorenzi

ALLENATORE DEI PORTIERI: Antonio Corvino

MASSAGGIATORE: Donatello Cialè

GIOCATORI

PORTIERI: Luca Costantini e Lorenzo Spadoni.

DIFENSORI: Lorenzo Paciaroni, Mario Contaldo, Lorenzo Sparvoli (Cap), Matteo Cruciani, Francesco Baldi, Niccolò Paciaroni, Filippo Ciccotti, Roland Baruni, Filippo Rogani, Riccardo Acuti ed Ervin Kaja.

CENTROCAMPISTI: Edoardo Magnapane, Riccardo Rocci, Manuel Leonori, Jacopo Ribichini, Samuele Moretti, Enrico Biagetti, Francesco Milantoni e Michal Pinkowski.

ATTACCANTI: Leonardo Cappellacci, Marco Bambozzi, Lorenzo Barboni, Giacomo Cambio, Roberto Pelagalli e Francesco Gasparrini.

Lu.Mus.

Le interviste sul canale Youtube del Settempedano: https://youtu.be/NqeN5OL4y9o