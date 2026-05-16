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Il presidente Cingolani e il dottor Valeriani
Il presidente Cingolani e il dottor Valeriani

Carta dei servizi dell’Ambito sociale 17: welfare più vicino ai cittadini e al territorio

in Consigliati 16 Maggio 2026 112 Visite

L’Ambito territoriale sociale 17 presso l’Unione montana ha presentato ufficialmente la nuova “Carta dei servizi”, documento che si configura come una guida essenziale per orientare i cittadini all’interno del complesso sistema di protezione sociale locale.

La Carta non è solo un elenco di prestazioni rivolte all’infanzia e alle famiglie, ai minori, alle persone con disabilità e ai loro caregiver, agli anziani, alle persone in condizioni di fragilità, a quelle con dipendente o ai migranti; ma è il risultato di una programmazione condivisa dei servizi che mira a valorizzare le specificità locali rafforzando il lavoro di rete tra istituzioni, gli enti del terzo settore e le comunità al fine di garantire risposte coordinate, eque e integrate al fine di superare una gestione frammentata degli interventi.

“La Carta dei Servizi – sottolinea Denis Cingolani, presidente dell’Unione montana – è uno strumento di responsabilità: in un contesto sociale segnato da nuove fragilità, il welfare locale è chiamato a rinnovarsi, mettendo al centro la dignità delle persone e la costruzione di comunità solidali”.

Sulla stessa linea il coordinatore dell’Ats 17, Valerio Valeriani, che ne evidenzia la natura operativa: “Questa Carta è uno strumento pensato per facilitare l’accesso ai servizi. L’obiettivo è duplice: garantire informazione e trasparenza, e rafforzare l’orientamento delle persone nei percorsi di presa in carico, valorizzando il lavoro di rete con i servizi socio-sanitari, i Comuni e il Terzo settore. È una guida viva, capace di adattarsi ai bisogni emergenti per promuovere interventi personalizzati e di prossimità”.

L’Ambito territoriale sociale 17 è un’aggregazione di otto Comuni — Castelraimondo, Esanatoglia, Fiuminata, Gagliole, Matelica, Pioraco, San Severino e Sefro — che offre una serie infinita di servizi tra cui quello degli Uffici di promozione sociale (Ups), sportelli territoriali presenti in ogni Comune per l’accoglienza e l’orientamento dei cittadini, ma anche il Punto unico di accesso (PUA), servizio integrato con il Distretto sanitario per l’accesso alle prestazioni socio-sanitarie. E poi servizi per famiglia e i minori che includono i Centri per le famiglie, la mediazione familiare, l’assistenza educativa domiciliare e il Centro antiviolenza. Nell’area delle disabilità e degli anziani vengono offerti interventi volti a favorire l’autonomia, l’inclusione sociale e il supporto alla vita quotidiana, con un focus sull’assistenza domiciliare. C’è poi l’ufficio di prossimità, un servizio innovativo che avvicina la giustizia ai cittadini, offrendo orientamento e supporto per le pratiche di volontaria giurisdizione senza doversi recare fisicamente in tribunale.

La nuova Carta dei servizi è disponibile presso gli uffici Servizi sociali dei Comuni, nella sede dell’Unione montana e sul sito ufficiale dell’Ats 17.

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