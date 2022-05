Le ragazze della Tormatic, allenate da Maurizio Mosca (vice coach Maria Agnese Crescenzi), vincono per 3 a 0 sul campo del Pagliare e salgono in serie C! La squadra femminile di San Severino, infatti, al termine di una stagione esaltante, si aggiudica il campionato di serie D, girone C, e viene così promossa alla categoria superiore. Un grande traguardo per il sestetto settempedano, raggiunto meritatamente con una giornata di anticipo!

