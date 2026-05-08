La Maceratese brinda alla salvezza nella cena di fine stagione al Resort Villa Berta

«E’ stata una stagione impegnativa ma l’obiettivo è stato centrato: l’anno prossimo la Maceratese giocherà ancora in serie D. Speriamo che questo traguardo possa essere di buon auspicio per continuare a crescere e fare sempre meglio». Così il presidente della Maceratese, Alberto Crocioni, ha parlato in occasione della cena di fine stagione tenutasi al Resort restaurant Villa Berta di San Severino. «Un grazie alla città, ai tifosi e agli sponsor – ha detto il presidente -. Un pensiero speciale va anche alle famiglie di tutti noi, che ci sostengono continuamente nonostante l’attività sportiva ci porti via molto tempo. Ringraziamo inoltre l’Amministrazione comunale per la vicinanza e per il supporto garantito attraverso strutture importanti».

Nel corso della serata è intervenuto anche l’assessore uscente allo sport di Macerata, Riccardo Sacchi: «La salvezza diretta nel primo anno di ritorno in serie D è un risultato importante che va accolto con soddisfazione – sono state le parole di Sacchi -. La Maceratese rappresenta una realtà altamente simbolica e centrale per la città, capace di coinvolgere e riavvicinare tanti giovani allo stadio».

Presente alla serata anche Mario Marinelli, presidente di Rhutten, realtà che da questa stagione affianca il club biancorosso come sponsor della prima squadra e della formazione under 19 Nazionale: «Voglio fare i complimenti ai ragazzi, al presidente, all’allenatore e a tutta la società per il risultato raggiunto. Dopo un salto di categoria così importante, conquistare la salvezza è stato un grande successo». Marinelli ha inoltre evidenziato il lavoro svolto dal club sul settore giovanile: «Sono orgoglioso di essere vicino a questa società e di vedere il nome della mia azienda sulle maglie di questi ragazzi. Credo fortemente nei giovani e penso che la Maceratese stia portando avanti un lavoro importante attraverso i valori autentici dello sport».