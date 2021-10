“Enduro Vintage Trophy”: all’Isola d’Elba vince Fabio Taborro

Fabio Taborro, imprenditore settempedano con la passione per la moto, tesserato con il Gruppo sportivo “Sorci Verdi” di Loreto, è salito sul gradino più alto del podio – nella categoria A4 – all’Enduro Vintage Trophy 2021, evento internazionale svoltosi all’Isola d’Elba e riservato alle moto d’epoca che hanno fatto la storia del fuoristrada. Oltre 400 i piloti al via in rappresentanza di nazioni di tutt’Europa e non solo: Francia, Spagna Germania, Olanda, Ungheria, Canada, Usa, Svizzera, Finlandia, Polonia e Gran Bretagna.

Taborro e Spadoni all'Isola d'Elba



Impegnativo e difficile il tracciato: due giri da 70 chilometri ciascuno (con tre prove speciali) per l’enduro nelle prime due giornate; poi il motocross nel terzo Day con Taborro su Ktm che ha dato il meglio di sé portando a termine una gara spettacolare. I “Sorci Verdi” erano in gara con due squadre. La prima composta da Fabio Taborro, Paolo Spadoni (anche lui di San Severino) e Giuliano Morbidoni; la seconda da Cesare Bernardi, Angelo Signorelli e Gianpiero Findanno. Nella classifica a squadre sono giunte rispettivamente al quinto e al terzo posto. Il club era sostenuto dagli sponsor PR Meccanica, Autofficina Baiocco, Farmacia al Basilisco di Baldisserotto Antonia, FP Cupido e Futura. Gran lavoro anche da parte di tutto lo staff tecnico e di supporto, e ciò ha reso possibile la partecipazione alla manifestazione.