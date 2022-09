Esordio sabato 24 settembre in trasferta sul campo del Porto Recanati e prima in casa contro il Caldarola il sabato successivo. Queste le due giornate di apertura per la Settempeda nel girone C del campionato di Prima Categoria. Il calendario compilato da poche ore ha emesso questo verdetto che pone i biancorossi di fronte alla novità della squadra rivierasca appena retrocessa guidata da mister Fondati e ad una vecchia conoscenza come il Caldarola. Avversario nuovo in stagione anche nel terzo turno (8 ottobre) perché l’Esanatoglia è stato ripescato dalla Seconda, mentre una settimana dopo si assisterà al classico scontro con il Camerino (in casa), una sorta di derby. Sfide particolarmente sentite anche quelle con l’Elfa (settima giornata ad inizio novembre a Tolentino, ritorno il 4 marzo), con il Castelraimondo (nona giornata 19 novembre, andata in casa della Folgore, ritorno il 18 marzo), con l’Appignanese (giornata 14 nei primi giorni di gennaio dopo la sosta invernale in trasferta, con ritorno il 29 aprile penultima di campionato) e con il Montemilone Pollenza (andata il 17 dicembre a San Severino, turno prima della pausa natalizia, ritorno il 22 aprile nella terzultima della stagione). Arriva presto, quinto turno (22 ottobre), la partita contro la formazione data come la principale favorita per la vittoria, ovvero quell’Elpidiense Cascinare che ha allestito una vera corazzata. Per le restanti giornate questi gli accoppiamenti: sesta giornata con il CSKA Amatori Corridonia e decima giornata con l’Urbisaglia, rivali ormai più che note; ottava giornata con la Vigor Montecosaro, undicesima con la Cingolana, dodicesima con il Sarnano, quindicesima con il Montecosaro, tutte squadre neofite del girone C tra neopromosse e ripescate.

Le prime gare avranno inizio alle 15.30, poi a fine ottobre il fischio di inizio avverrà alle 14.30; seguirà un nuovo cambio di orario il 21 gennaio (ore 15) fino al 25 marzo quando si scenderà in campo alle 16 ma per soli due turni dato che a metà aprile si comincerà alle 16.30, orario che ci accompagnerà fino al termine del campionato (6 maggio 2023). Le eccezioni in termini di orario sono per CSKA e per l’Elfa che giocheranno sempre alle 14.30 e per il Caldarola e il Cascinare che giocheranno sempre alle 15.

Tutte le protagoniste del torneo saranno di scena il sabato tranne il Pollenza che lo farà di domenica. Confermata poi la formula di fine stagione dedicata a play off promozione e play out salvezza.

Roberto Pellegrino