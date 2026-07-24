Settempeda: il nuovo allenatore della Juniores è Stefano Crucianelli

La Settempeda annuncia il cambio sulla panchina della juniores. Il nuovo tecnico è Stefano Crucianelli. Il neo mister biancorosso, che si occuperà della formazione under 19, vanta importanti trascorsi nei settori giovanili di diverse società, fra queste menzioniamo il Montemilone Pollenza e la Folgore Castelraimondo dove ha lavorato nelle ultime due stagioni (“colgo l’occasione per ringraziare tutti i tesserati della Folgore, società in cui sono stato ben accolto e trattato benissimo; abbiamo poi avuto un percorso di crescita significativo riuscendo a cogliere risultati lusinghieri”) senza dimenticare che per Crucianelli è un ritorno a San Severino.

“Sono contento per essere arrivato in biancorosso. Ho trovato una società molto organizzata, un gruppo dirigenziale importante, una realtà molto cresciuta rispetto a quando sono stato qui(periodo 2005-2008). In modo particolare ho capito che gli obiettivi sono di un certo livello e mi ha fatto piacere l’attenzione e l’importanza che si vuol dare alla juniores. Altrettanto piacere, inoltre, provo nel ritrovare mister Gregory Pierantoni con il quale ho avuto modo di collaborare in passato e con il quale condivido una filosofia calcistica e alcuni valori che reputo molto importanti e che porto avanti da sempre. Infine voglio ringraziare il presidente e tutti i dirigenti che mi hanno dato questa bella opportunità”.

“Il nostro obiettivo – prosegue Crucianelli – sarà quello di dare il meglio e il massimo in campo oltre che preparare i ragazzi per un futuro in prima squadra. So che il gruppo che avrò a disposizione è pronto e con elementi validi e interessanti quindi ci sono tutti i presupposti per poter lavorare bene”.

r. p.