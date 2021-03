Turismo, cresce l’associazione Inside Marche Live

Cresce la “famiglia” di Inside Marche Live, l’associazione dei tour operator incoming delle Marche. Nel periodo più difficile di sempre per il turismo a livello internazionale, gli operatori dell’incoming della regione Marche chiedono un forte sostegno alle istituzioni per salvaguardare queste aziende dotate di professionalità molto particolari e che difficilmente potrebbero essere ricreate se non riuscissero a superare la crisi pandemica ed economica. Nel frattempo si programmano le azioni future, e il gruppo di aziende associate ad Inside Marche Live cresce ancora con l’ingresso di 3 nuovi soci qualificati: sono i tour operator Marche Italia Tour di Serra San Quirico, la Bagus Viaggi di Senigallia e la Giocamondo di Ascoli Piceno, che confermano l’associazione Inside Marche Live quale la più rappresentativa del mondo del turismo organizzato marchigiano, nonché interlocutore privilegiato per le istituzioni regionali e nazionali.

Nuove Piattaforme digitali per la promozione dei prodotti turistici al cliente finale e ai tour operator italiani ed esteri, Piano triennale regionale del turismo, avvio della nuova Agenzia regionale del turismo e dell’internazionalizzazione: sono questi alcuni dei temi caldi del confronto con la Regione Marche che si sta avviando proprio in questi giorni, in cui i soci di Inside Marche Live sono impegnati con numerose riunioni in videoconferenza per elaborare proposte e suggerimenti.

Nei prossimi giorni Inside Marche Live parteciperà alle audizioni in Consiglio regionale sul piano regionale triennale sul turismo e porterà l’esperienza e le proposte del comparto del turismo organizzato, oggi uno dei più colpiti dalla pandemia, ma anche tra quelli con maggiori potenzialità di sviluppo.