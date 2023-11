Una storia di incontro tra cultura e mondi differenti con protagonisti due esperti del mestiere più cinegenico del mondo, lo chef stellato. La rassegna cinematografia dei Teatri di Sanseverino giovedì 30 novembre e venerdì 1 dicembre porta al San Paolo, con proiezione unica alle ore 21, il film “Il sapore della felicità” per la regia di Slony Sow con Gérard Depardieu, Kyozo Nagatsuka, Sandrine Bonnaire, Pierre Richard e Rod Paradot.

Gabriel Cravin è uno chef pluristellato che ha però perso il gusto per la vita: nulla di ciò che lo circonda in famiglia lo rende felice e anche il lavoro, nel suo prestigioso castello ristorante, non gli dà più la soddisfazione di un tempo. In seguito a un attacco cardiaco, che richiede una complessa operazione, la sua visione del mondo sembra ulteriormente peggiorare. Gli torna alla memoria anche una sconfitta subìta quarant’anni prima, in un concorso internazionale, da uno chef giapponese che aveva vinto con degli spaghetti in brodo. Su suggerimento di un amico decide allora di andare a cercare quello chef per farsi rivelare il segreto del famoso “umami”, un quinto sapore che va oltre l’aspro, l’amaro, il dolce e il salato. Ma il viaggio non sarà privo di sorprese…

Uno dei pregi principali della commedia è la descrizione della scoperta, da parte di un europeo, di un mondo culturalmente distante come quello giapponese, che troppe volte si tende a confondere con altre società asiatiche.

La rassegna dei Teatri di Sanseverino e del cinema San Paolo proseguirà giovedì 7 e venerdì 8 dicembre con “Comandante”, giovedì 14 e venerdì 15 dicembre con “Nata per te”, mercoledì 20 dicembre e venerdì 22 dicembre con “Oppenheimer” per concludersi giovedì 28 e venerdì 29 dicembre con “Anatomia di una caduta”.