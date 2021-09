Calcetto: Serralta a valanga, superato primo turno di Coppa

Il Serralta porta a casa un altro largo e meritato successo (6-2) sul Sambucheto e conquista il passaggio al turno successivo di Coppa Marche. Qualificazione mai in discussione per i gialloblù che vanno avanti nel torneo meritatamente con un’altra prova convincente dopo che l’andata era servita per ipotecare i sedicesimi di finale (12 e 26 ottobre con avversario da conoscere tramite sorteggio). L’elogio deve essere accomunato a tutta la squadra che ha giocato al meglio dimostrando le cose buone emerse una settimana prima, cioè schemi già mandati a memoria, intesa, condizione atletica già soddisfacente e buona amalgama tra vecchi e nuovi. Mattatore della serata, questa volta, è stato Nicola Nardi autore di 4 reti.

Il bomber ha saputo portare a termine le stessa impresa riuscita nel primo confronto al compagno Leonardo Bonci, a segno anche lui, con questo bottino personale che dimostra la qualità offensiva di alcuni elementi in mano a mister Falsetti. Da annotare il debutto assoluto nel Serralta per Tommaso Malandra e per Andrea Palazzesi. Ora si entra nella settimana che porta all’esordio nel campionato di serie C2 girone B (venerdì 1° ottobre) a Macerata contro la temibile Invicta. I responsabili del Serralta fanno sapere che non sarà possibile seguire la trasferta dei gialloblù perché in base alle normative anti Covid potranno accedere nell’angusta palestra dei maceratesi soltanto i gruppi squadra.

La cronaca

E’ il match di ritorno di Coppa Marche che vale l’esordio stagionale in casa del Serralta calcio a cinque. Il palas Ciarapica ospita, così, la prima dei gialloblù guidati dal tecnico Falsetti. E’ l’ultimo “provino” prima del campionato. L’accesso ai sedicesimi sembra una formalità per i ragazzi di casa dopo il 7-1 dell’andata e la partita sembra una sorta di allenamento utile per far ruotare tutto l’organico. Sensazione che diventa certezza quando pronti via il Serralta colpisce i rivali dando il colpo di grazia per il discorso qualificazione. Bonci scappa sulla destra e mette un bel pallone all’altezza del secondo palo dove Bardho deve solo spingere in porta. Passa poco e il 2-0 è servito: Nardi recupera palla nella propria metà campo e si invola per andare a firmare il raddoppio. Gran gol che mette sui binari giusti il confronto, anche se al minuto 8 i locali subiscono l’espulsione di Paciaroni, salvataggio di istinto con il braccio sulla linea di porta, e la rete sul conseguente rigore da parte di Ilardi. Ci pensa, però, Nardi a rimettere le cose a posto con un tocco ravvicinato che supera il portiere. Si va al riposo sul 3-2, perché Lombardi ribadisce in rete una corta respinta di Vignati su tiro da lontano. Lo stesso giocatore ospite colpisce una traversa ad inizio ripresa sfiorando, così, il pari. Il Serralta reagisce prontamente e sigla altri due gol: Nardi fa tripletta con un rasoterra che sfugge al portiere con pallone che entra lentamente in porta; Bonci trasforma poi con potenza e precisione una punizione. Nardi non è sazio e al 16’ fa quaterna con un bel tiro. E’ l’ultimo acuto di un match che il Serralta ha giocato tranquillamente e in scioltezza ottenendo un’altra vittoria per il morale e per avere più consapevolezza, aspetti utili in vista dell’esordio in campionato.

SERRALTA: Vignati, Ciriaco, Piccinini, Pellegrini, Dialuce, Paciaroni, Bardho, Bonci, Palazzesi, Nardi, Gashi, Malandra. All. Falsetti

RP