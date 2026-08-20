Amichevoli estive: la Settempeda batte 2-1 la Folgore Castelraimondo

Nel quarto allenamento congiunto del precampionato, la Settempeda si impone in rimonta a Castelraimondo sul campo della Folgore allenata da Matteo Mulinari. Sono Compagnucci, uno dei migliori, e Cicconetti a trovare le due reti nel finale dei due tempi che valgono il 2-1 sulla compagine che milita in Prima Categoria. Altro buona sgambata per i biancorossi in vista dell’avvio della stagione ufficiale (29 agosto a Camerino per la Coppa Italia) utile per oliare meccanismi e movimenti oltre che mettere minuti nella gambe per tutta la rosa. Mister Pierantoni decide di dare minutaggio a tutti i convocati e parte con un undici rivoluzionato dove trovano spazio quegli elementi che finora avevano giocato un po’ meno: dentro tutti i giovani (cinque under) e le alternative principali guidate da Zappasodi compreso Edoardo Farroni che dopo tanti mesi sta riscoprendo le belle sensazioni del campo da giocatore avviato al completo recupero.

Folgore, invece, con quasi tutti i titolari dal primo minuto (assente Bisbocci) e subito propositiva e pimpante tanto che dopo undici minuti trova il vantaggio: disimpegno poco preciso di Giulietti e Codoni al limite dell’area che consente a Fattorini di attuare un pressing vincente che porta il numero 10 davanti al portiere superato grazie ad un preciso rasoterra. Settempeda che fatica un po’ a trovare automatismi e misure, ma che piano piano viene fuori imponendo il proprio gioco. Il primo serio tentativo è di Compagnucci (22’) con un destro dalla distanza che Morico deve deviare in tuffo poi il tentativo in corsa di Codoni è abbondantemente alto. Poco prima del riposo biancorossi pericolosi: Zappasodi va in anticipo a metà campo e poi parte in avanti ricevendo il passaggio di Compagnucci che lo manda al tiro con Morico abile a respingere di piede. Un minuto dopo (44’) il pari è cosa fatta grazie allo spunto a sinistra di Codoni che mette un bel pallone rasoterra sotto porta che Compagnucci gira benissimo in porta con una scivolata puntuale e pregevole.

Si riparte con la Folgore praticamente nuova con ben sei cambi, mentre la Settempeda conferma tutti. I biancorossi partono forte e convinti gestendo bene il possesso palla. Piroli, che aveva preso il posto di Farroni dopo mezzora, trova spazio da destra e calcia di forza trovando pronto Lori poi è Compagnucci ad andare alla conclusione dopo una bella azione personale con parata del portiere. Al 15’ Pierantoni inserisce i titolari: Giachetta, Pepi, Dutto, Uncini, Romagnoli, Pagliari, Bonifazi, Ceesay e Cicconetti. Adesso la partita la fa ancor di più la Settempeda che macina azioni e crea diverse occasioni. Si esalta Lori che compie molti ottimi interventi. Il primo di questi è su Ceesay che calcia dal limite trovando la risposta in tuffo del portiere. Al 26’ Bonifazi lancia lungo per Compagnucci che tenta la soluzione spettacolare con un destro in corsa di prima intenzione trovando prontissimo Lori che mette in angolo con un bel balzo. Al 28’ parte con potenza e velocità Ceesay che arriva in area e calcia, Lori respinge poi Compagnucci e Cicconetti non riescono a trovare la porta. Al 30’ Cicconetti imbuca per Romagnoli che controlla a calcia, ma il sinistro è largo. Al 33’ l’unico vero tentativo della Folgore che si sviluppa sulla destra e vede Amato colpire di testa da ottima posizione ma il tentativo del numero 15 è impreciso. Pochi istanti dopo la Settempeda riesce a trovare la via della rete e della vittoria. Invenzione di Cicconetti (secondo centro di fila) che al limite addomestica il pallone e da fermo fa partire un destro forte e preciso che si infila sotto l’incrocio alla sinistra di Lori. E’ il gol che chiude l’allenamento con le due squadre che portano a casa spunti interessanti per poter continuare a lavorare al meglio nei prossimi giorni.

FOLGORE CASTELRAIMONDO-SETTEMPEDA 1-2

RETI: pt 11’ Fattorini, 44’ Compagnucci; st 38’ Cicconetti

FOLGORE: Morico (1’st Lori), Doko, Fede, Mancini, Ferretti, Lispi, Barilaro, Aquila, Rocci, Fattorini, Jachetta. Entrati st: Lori G., Amato, Dolciotti, Ferrari, Gashi, Lori S., Midei, Mosciatti, Rocci L. All. Mulinari

SETTEMPEDA: Giulietti (15’ st Giachetta), Brandi (15’ st Pepi), Monachesi (15’ st Romagnoli), Scocco (15’ st Pagliari), Zappasodi, Eugeni (15’ st Dutto), Codoni (15’ st Uncini), Paciaroni (15’ st Bonifazi), Meschini (15’ st Cicconetti), Farroni (30’ pt Piroli, 15’ st Ceesay), Compagnucci. All. Pierantoni.

r. p.