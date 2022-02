Volley, la Sios Novavetro vince a Macerata l’andata dei quarti di Coppa Marche

Dopo la vittoria in campionato, la Sios Novavetro è scesa nuovamente in campo per affrontare l’andata dei quarti di finale di Coppa Marche.

Ad attendere i ragazzi gialloblu c’era Banca Macerata, squadra già affrontata in campionato e con un trend di risultati positivi che l’hanno riportata pretontemente a lottare per un posto nei play off.

Le aspettative sulla partita erano alte, trovandosi di fronte due squadre che sanno giocare un’ottima pallavolo. E infatti, fin da subito, la realtà non ha deluso le aspettative.

La cronaca

Parte aggressiva la Sios, che aggredisce il match in un modo eccezionale, lottando su ogni pallone in difesa e scegliendo i giusti colpi in attacco. Paolucci & C. provano a reagire, ma i settempedani (spinti ancora una volta da un pubblico eccezionale) non mollano di un centimetro e si prendono il set con il punteggio di 19/25.

Nel secondo parziale di gioco la situazione non cambia. I ragazzi di coach Pasquali continuano a macinare un gioco ai limiti della perfezione e gli avversari non sanno più come uscirne. Guidati da uno strepitoso Marinozzi che mette a terra praticamente tutto quello che si può mettere a terra, la Sios Novavetro va sul 2-0 fermando Banca Macerata a quota 17 punti.

Quando tutto sembra andare per il meglio, i padroni di casa tirano fuori tutte le loro qualità e tornano in partita. I ragazzi settempedani provano a resistere ai colpi, ma il gioco degli avversari è pulito, senza errori e il terzo parziale viene vinto dai maceratesi per 25-20.

Come tutti però sappiamo che questa Sios non muore mai. Infatti, dopo il cambio campo, dimentica dell’incidente di percorso del terzo set e torna ad esprimersi al meglio. La squadra gioca alla grande, tutti i ragazzi chiamati in causa rispondono presente e dopo una partenza leggermente macchinosa, la squadra prende il via e non si ferma più. 22-25 è il punteggio del quarto set e l’incontro finisce con il risultato di 1-3 a favore della Sios. Basteranno 2 set al ritorno per passare il turno.

E’ stata una partita bellissima, dove le due squadre si sono scontrate a viso aperto con la voglia e la determinazione di prevalere sull’altra.