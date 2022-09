La stagione agonistica del calcio a cinque è partita venerdì scorso, 9 settembre, con il primo turno della Coppa Italia di serie C. Il Serralta era chiamato a scendere sul parquet di Montecassiano per il primo impegno ufficiale. La gara è finita 4 a 4 con tripletta di Liuti e gol del brasiliano Gouveia.

Per il neo mister Silvio Marrocchi ed i suoi ragazzi si comincia, dunque, a fare sul serio. Prossimo impegno sarà la sfida casalinga con la Nuova Ottrano (16 settembre, ore 22, al palas “Ciarapica”) e poi il girone di Coppa si concluderà il giorno 3 ottobre con un’altra trasferta in quel di Campiglione.

Il tsggruppamento del Serralta, tra i sedici previsti, è tra quelli composto da quattro squadre (ce ne sono 8 con altrettanti triangolari) comprendenti le 56 formazioni iscritte alla Coppa (14 di C1 e 42 di C2). Passano il turno le prime due di ogni girone per poi affrontare i sedicesimi in gara unica (18 ottobre ad eliminazione diretta), poi le vincenti si sfideranno negli ottavi di finale (andata e ritorno 1 i 15 novembre) con le vincenti che si ritroveranno nella Final Eight (gennaio 2023), atto conclusivo che decreterà la vincitrice della Coppa Italia.

Contestualmente all’impegno appena descritto, c’è anche il campionato pronto a scattare. Il Serralta, ottenuta la salvezza, sarà ancora ai nastri di partenza della serie C2 (girone B) con il calendario che propone ai settempedani la prima giornata in casa (23 settembre) contro l’Avenale. Prima trasferta a Villa Musone. Fra i 26 turni previsti tra i match più attesi ci sono quelli contro la neopromossa Gagliole (nona giornata) e contro l’Aurora Treia (ultima giornata). Avversarie del maceratese, oltre a Gagilole e Treia, sono Bayer Cappuccini di Macerata, Montecassiano, Victoria Cingoli, Avenale, Tre Torri Sarnano e San Ginesio. Le altre rivali sono: Castelbellino, Osimo, Polverigi, Fabriano e Villa Musone.

Gare casalinghe al Palas Ciarapica con inizio alle ore 22. Dopo la preparazione ed alcune amichevoli, il Serralta è pronto alle sfide ufficiali, anche se la squadra non è al completo sia per alcuni infortuni sia perché da completare. Proprio per questo la dirigenza sta ancora lavorando a fondo per trovare gli elementi mancanti e consegnare al tecnico una rosa all’altezza e competitiva.

Roberto Pellegrino