“Solo” di Giuffredi ottiene 5 stelle da Musica: nella raccolta pure “Flash” di Correnti

L’album “Solo” del clarinettista Corrado Giuffredi ha ottenuto le prestigiose 5 stelle da Musica, la nota rivista di cultura musicale e discografica, confermandosi come una delle produzioni discografiche più rilevanti dell’anno nel panorama clarinettistico internazionale. La raccolta propone brani di prestigiosi compositori contemporanei, tra cui Mangani, Babbini, Perrone e Farina, e include anche “Flash” del camerte Vincenzo Correnti, storico docente di clarinetto dell’Ic Tacchi Venturi di San Severino. «Il brano – Correnti ne racconta la genesi – nasce nel luglio del 2000, a un mese da un tragico incidente stradale che coinvolse mio nipote Andrea, allora ventiduenne, lasciandolo in coma vegetativo fino alla sua scomparsa, avvenuta ad aprile dello scorso anno».

La composizione alterna linee melodiche espressive ad una “cellula” musicale inquietante che, ripetuta ciclicamente, interrompe il fluire sonoro. «La cellula – spiega Correnti – riporta il flusso dei pensieri alla realtà, dissolve una visione. Ho immaginato che, dopo l’incidente, Andrea potesse avere rapidi lampi di coscienza in cui la mente ripercorresse frammenti della sua vita». «Sono molto felice – commenta a proposito del suo album Corrado Giuffredi – che “Solo” abbia ricevuto le famose 5 stelle da Musica. Da tempo desideravo registrare brani scritti per clarinetto solo da clarinettisti: finalmente è arrivato il momento! Ho riunito pezzi che rappresentano stili diversi, alcuni dei quali appositamente commissionati, per esaltare la versatilità del clarinetto. Accanto a questi, alcuni capisaldi del repertorio per clarinetto solo». Il successo dell’album conferma ancora una volta l’eccezionale levatura interpretativa di Corrado Giuffredi e la validità della composizione del M° Correnti, direttore artistico dell’Istituto musicale “Nelio Biondi” di Camerino, legato al M° Giuffredi da una profonda amicizia.

