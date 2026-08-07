Martedì e mercoledì “Isola in Festa” per le celebrazioni di San Lorenzo

La frazione di Isola si appresta a vivere due giorni di festa e convivialità in occasione delle tradizionali celebrazioni per San Lorenzo. Martedì 11 e mercoledì 12 agosto si terrà infatti l’evento “Isola in Festa” che, patrocinato dal Comune, proporrà un ricco programma pensato per unire momenti di fede, intrattenimento musicale e valorizzazione delle usanze locali.

I festeggiamenti prenderanno il via martedì 11 agosto, alle ore 21, con la classica Gara di briscola a coppie, un appuntamento molto atteso dagli appassionati che metterà in palio ricchi premi.

La giornata di mercoledì 12 agosto si aprirà invece con il momento religioso: alle ore 19 verrà celebrata la messa presieduta da padre Luciano Genga. La serata proseguirà poi all’insegna del divertimento: dalle ore 21 spazio alla serata danzante su pista d’acciaio, animata dalle note e dall’intrattenimento musicale di Andrea Pugnotti e Michela Serretti.

Per tutta la durata della manifestazione sarà attivo uno stand gastronomico pronto a sfornare panini e a servire bibite fresche. Ad arricchire l’atmosfera di festa i tradizionali giochi popolari, pensati per coinvolgere adulti e bambini in un clima di gioiosa spensieratezza.