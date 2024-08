Post sisma: lavori di messa in sicurezza del ponte dei Cappuccini

Hanno preso avvio i lavori di messa in sicurezza del ponte dei Cappuccini, una struttura in muratura storica situata all’incrocio tra via San Pacifico e viale dei Cappuccini, sopra il fosso omonimo. Il ponte, danneggiato dagli eventi sismici del 2016, presentava da tempo criticità.

Il Comune ha segnalato le problematiche strutturali del ponte al Commissario speciale per la ricostruzione, evidenziando la necessità di un intervento urgente per preservare un’infrastruttura di rilevanza storica per la comunità.

Anas Spa, in qualità di ente attuatore incaricato per il recupero della viabilità danneggiata dalle scosse sismiche, ha preso in carico l’esecuzione delle opere. I lavori prevedono interventi mirati a rafforzare la struttura, migliorare la stabilità e risolvere le criticità evidenziate dalle verifiche tecniche post sisma.

L’Amministrazione comunale – in una nota – esprime “gratitudine a tutti gli enti coinvolti, in particolare ad Anas Spa e al Commissario speciale per la ricostruzione, per l’impegno profuso in questa operazione di recupero che riveste un’importanza fondamentale per la sicurezza e la continuità della viabilità locale. I lavori procederanno secondo il cronoprogramma stabilito e l’Amministrazione terrà informata la cittadinanza sull’avanzamento delle opere”.