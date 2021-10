Serralta scivola con l’Ottrano ma è pronto al riscatto: venerdì c’è il Borgorosso

Sulla carta la trasferta di Filottrano era vista come un ostacolo arduo da superare e il responso del match lo ha confermato totalmente. La formazione di casa è la nuova capolista del girone a conferma della propria forza e della qualità dei singoli e il primo posto è stato conquistato dopo il largo e meritato successo sul Serralta (7-0). E’ una pesante battuta d’arresto per i gialloblù che ora si ritrovano sul fondo della classifica e dovranno reagire alla svelta per fare punti e risalire la china, magari a partire dal prossimo impegno casalingo, ovvero l’atteso derby contro il Borgorosso Tolentino (venerdì 22 ore 22). La partita contro l’Ottrano è stata complicata e fermare un avversario così è stato difficile, soprattutto nel secondo tempo, anche se fino all’intervallo il Serralta non ha sfigurato e non ha fatto male. I settempedani hanno approcciato bene la sfida, tenendo testa ai locali e mantenendo il risultato in equilibrio a lungo e, probabilmente, l’inerzia del match è cambiata nel momento in cui Ciriaco ha sfiorato il possibile 1-2 e invece sul ribaltamento di fronte è giunto il 3-0 per l’Ottrano. Una mazzata psicologica per i gialloblù che nella ripresa sono tornati in campo frastornati non riuscendo più a contrastare a dovere i filottranesi che hanno preso il largo fino a cogliere l’ampia vittoria.

La cronaca

Il terzo turno propone per il Serralta un esame probante, ovvero la visita all’Ottrano, una delle formazioni più forti e quotate del torneo e fra le favorite assolute. Dopo il doppio ko arrivato in settimana, campionato e Coppa, i gialloblù devono provare a fare l’impresa in quel di Filottrano per cogliere punti importanti. I primi minuti confermano che i locali sono da prendere con le molle e da temere. Pronta uscita di Palazzesi a fermare Pierella, poi un gran tiro di Carnevali termina di poco fuori. Al 10’ Ottrano in vantaggio con uno schema su calcio piazzato che riesce alla perfezione: conclusione di Marco Jimenez che Palazzesi neutralizza poi arriva Pierella che anticipa tutti e mette dentro. 1-0. Passano pochi secondi e Gabbianelli, tutto solo, spreca il raddoppio. 2-0 che arriva al minuto 19 quando i locali ripartono in contropiede finalizzato da Iuga. Tocca al Serralta farsi vedere e ci prova Bardho con una punizione che sembra vincente, ma Marco Jimenez sulla linea salva un gol fatto con il proprio portiere battuto. Ciriaco al 30’ calcia bene ma trova il portiere pronto. In pieno recupero della prima frazione accade un po’ di tutto. Barletta spreca il tris, poi è Ciriaco ad avere in contropiede la chance per accorciare le distanze per il Serralta, infine sul rovesciamento di fronte Iuga trova la terza rete per i suoi. Dal possibile 1-2 al 3-0 Ottrano il passo è stato breve e dal punto di vista mentale il colpo preso si fa sentire per i settempedani che vivono una ripresa a dir poco difficile. Primo minuto e Gabbanelli è lesto e recuperare palla ed a fissare il punteggio sul 4-0. Al 7’ si accende Carnevali che mostra tutto il suo talento servendo un assist perfetto a Barletta che indisturbato mette in porta. 5-0. Palazzesi si mette in mostra con due ottimi interventi: il portiere gialloblù prima sventa un’azione in superiorità numerica dei locali, poi devia il tiro di Galeazzo. Niente da fare, invece, per l’estremo gialloblù sul magnifico tiro al volo di Carnevali che vale il 6-0. Lo stesso carnevali ci riprova pochi istanti dopo ma questa volta Palazzesi è bravissimo a parare. Squillo del Serralta al 24’ con Nardi che devia da pochi passi una punizione di Gashi con palla di poco a lato. Al 26’ Iuga fa tripletta personale risolvendo una mischia in area. 7-0. Nel finale l’esperto Dignani prova a segnare la rete dellabandiera per gli ospiti ma Belfiore gli sbarra la strada. Ultima azione del match la traversa colpita dall’Ottrano.

FORMAZIONE SERRALTA: Palazzesi, Vignati, Ciriaco, Paciaroni, Dialuce, Bonci, Gashi, Pellegrini, Bardho, Malandra, Dignani, Nardi. All. Falsetti

