Sulle orme di San Francesco nell’alta valle del Potenza: nuovi trekking tra natura e musei

Proseguono anche nel mese di agosto gli appuntamenti de “L’Inno del Creato nell’Alta valle del Potenza. Un itinerario tra musei, borghi e natura nell’Alta Valle del Potenza”, il progetto promosso dalla Rete museale Alta valle del Potenza in occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi.

Il programma propone due nuove date, l’8 e il 23 agosto, per scoprire il territorio camminando e osservandolo attraverso le parole del Cantico delle Creature. L’itinerario diffuso mette infatti in dialogo il patrimonio museale, il paesaggio e la memoria delle comunità di San Severino, Castelraimondo, Pioraco e Sefro con alcuni dei temi centrali del pensiero francescano.

La giornata di sabato 8 agosto si aprirà con il trekking naturalistico “Il Sentiero francescano da Pioraco a Sefro”, in programma dalle ore 9 alle 12.30, con ritrovo alle ore 8.45 presso la chiesa di San Francesco di Pioraco. L’escursione, della lunghezza di circa 13 chilometri e con un dislivello di circa 200 metri, seguirà l’antico percorso che si sviluppa lungo il torrente Scarzito, tra boschi e scorci paesaggistici, fino a raggiungere Sefro. Il cammino richiama la memoria del Beato Bernardo, primo compagno e apostolo di San Francesco, che secondo la tradizione si ritirò in eremitaggio in questo territorio. Lungo il percorso è prevista anche una sosta presso la Chiesa di San Tossano ad Agolla, edificio documentato fin dal XIV secolo. Il trekking presenta una difficoltà turistico-escursionistica ed è quindi indicato per persone abituate a camminare, munite di calzature e abbigliamento adeguati. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria.

Nel pomeriggio l’esperienza proseguirà a San Severino con il trekking culturale “Sulle orme di San Francesco: tra archeologia e archeologia industriale”, in programma dalle ore 17 alle 19.30. Il punto di ritrovo sarà il Museo civico archeologico “Giuseppe Moretti” di Castello al Monte.

Il percorso metterà in relazione le collezioni del Museo archeologico e del Muset – Museo dell’elettricità e del territorio con il pensiero francescano e con le parole del Cantico delle Creature.

Archeologia, archeologia industriale e spiritualità si incontreranno in una lettura originale della città, capace di offrire spunti di riflessione sulla morte, sulla luce e sull’energia, sulla fragilità, sulla cura e sulla memoria del lavoro. Dopo la visita al Museo archeologico, i partecipanti raggiungeranno il Muset utilizzando mezzi propri. Il trekking culturale, della durata di circa due ore e mezza, è adatto a tutti e non richiede una preparazione fisica specifica. Anche in questo caso la partecipazione è gratuita e la prenotazione è obbligatoria.

Il programma si concluderà domenica 23 agosto, nel pomeriggio, con un nuovo appuntamento dedicato al trekking culturale “Sulle orme di San Francesco: tra archeologia e archeologia industriale”. L’itinerario accompagnerà nuovamente i partecipanti alla scoperta del Museo civico archeologico “Giuseppe Moretti” e del Muset, proponendo un dialogo tra le testimonianze archeologiche, gli oggetti della civiltà produttiva e il messaggio francescano.

I trekking sono realizzati in collaborazione con i professionisti di Marche Active Tourism e rappresentano un modo immersivo per conoscere l’Alta valle del Potenza, unendo l’esperienza del cammino alla scoperta del patrimonio culturale custodito nei musei e nei borghi della Rete.

La partecipazione è su prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili. Per conoscere gli orari definitivi dell’appuntamento del 23 agosto, ricevere informazioni e prenotare: Marche Active Tourism WhatsApp: 333 246 2070 info@activetourism.it

Il progetto è sostenuto dalla Regione Marche – Assessorato alla Cultura. La Rete museale Alta valle del Potenza nasce dalla collaborazione dei Comuni di San Severino, Castelraimondo, Pioraco e Sefro.

Info www.altavalledelpotenza.it