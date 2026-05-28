Al via la 45^ edizione del Palio dei Castelli: dal 3 al 13 giugno sarà festa per il patrono

Al via con tante conferme, diverse piacevoli sorprese e grandi e piccoli agguerriti, il Palio dei Castelli di San Severino, giunto quest’anno alla 45^ edizione. Da mercoledì 3 a sabato 13 giugno la città sarà proiettata sei secoli indietro, quando nel 1400 era dominata dai nobili Smeducci e i ritmi frenetici giornalieri rimarranno sospesi, mentre le vie del centro storico si caleranno in un’atmosfera incantata.

La 38^ edizione agonistica del Palio vedrà l’assalto a Rione Settempeda, che lo scorso anno si impose raggiungendo così le 10 vittorie, mentre fra i piccoli è caccia a Villa di Cesolo, che vanta una lunga tradizione vincente nei giochi in onore del Patrono San Severino che furono ispirati dalla fervida mente del sacerdote don Amedeo Gubinelli.

«L’evento di apertura inizialmente previsto per martedì 2 giugno, Septempeda resonat-Virtus in pulso – rivela la presidentessa dell’Associazione Palio, Graziella Sparvoli – è stato annullato. Confermati tutti gli altri, a partire dalla kermesse inaugurale dei bambini dalle 21 di mercoledì 3 giugno, in Piazza del Popolo. I “bambini nel Medioevo” saranno impegnati nella corsa con i sacchi, con i trampoli e nelle eliminatorie della classicissima corsa delle torri e del tiro alla fune, le cui finali si terranno nella serata conclusiva di sabato 13 giugno».

Sabato 6 si cambia scenario. A Castello al Monte sarà infatti di scena “Il mestiere delle armi” con un torneo d’arme in armatura ed i tornei di tiro con l’arco e con la balestra. Questi ultimi attribuiranno punti ai cinque castelli in gara fra gli adulti: Serralta, Cesolo, Settempeda, Di Contro e Oltre le mura (saranno sette, invece, quelli dei bambini, con l’aggiunta di Colleluce e Taccoli).

«Domenica 7 giugno – riprende Graziella Sparvoli -, con partenza dal piazzale degli Smeducci di Castello al Monte, sarà la volta della benedizione degli stendardi e dell’offerta dei ceri nel corso della processione notturna Luminaria che si snoderà per le vie del centro storico il cui Comitato, insieme all’Associazione Pro Castello, collaborerà con noi per l’organizzazione dell’evento. La processione terminerà alla basilica di San Lorenzo.

Il giorno seguente, lunedì 8 giugno, è la festa del Patrono. La città si sveglierà al suono dei tamburini del Palio e di Castello, con la santa messa officiata quest’anno alle 11.00 nella chiesa di San Domenico. In serata il consueto, partecipatissimo corteo storico con oltre un migliaio di figuranti e circa un centinaio di presenze di delegazioni ospiti che partiranno dallo stadio comunale ed arriveranno in piazza, dove avverranno il saluto agli Smeducci ed il giuramento degli atleti».

Martedì 9, nel cortile del circolo Acli, alle 21.30, convegno su “Il guardaroba al tempo degli Smeducci”, a cura di Massimo Eleonori e della sartoria tolentinate Tul.Ma.

Mercoledì 10 giugno si torna all’agonismo con i giochi dei grandi (corsa con i sacchi, i trampoli, i mattoni e della brocca) e le eliminatorie del tiro alla fune.

Sabato 13 giugno gran finale con la consueta, degna cornice dello spettacolo pirotecnico con base musicale e due nuovi interessanti intermezzi: Fiamme dal mare e Soavi allegrezze dei Da Varano. Nel corso della serata conclusiva che sancirà i vincitori dei Palii dei grandi e dei bambini saranno anche premiate le più pittoresche “Finestre in festa”, scelte dal Comitato Centro storico. L’iscrizione alla 4^ edizione dei balconi fioriti si chiuderà domenica 31 maggio.

Luca Muscolini