Ben riuscito il torneo di beach volley organizzato dai Farmacisti Volontari Macerata

Grande successo per il torneo di beach volley “One more time” organizzato dai Farmacisti volontari di Macerata e svoltosi il 6 e 7 settembre al rione Settempeda, il cui comitato ha messo a disposizione gratuitamente il campo per lo svolgimento dell’evento.

La manifestazione è stata molto partecipata: la città ha risposto con entusiasmo, contribuendo sia con il sostegno economico che con una forte presenza di pubblico. Diverse squadre si sono sfidate con passione e spirito di solidarietà, rendendo l’evento un momento di sport e comunità.

La classifica

Primo posto: Citanò Prime, capitanata da Erika Mengoni

Secondo posto: Alzatori di Gomito, capitanata da Lorenzo Smerilli

Terzo posto: La squadra Improvvisata, capitanata da Riccardo Soverchia

Quest’anno, per la seconda edizione, abbiamo ottenuto il patrocinio della Provincia di Macerata per le Pari opportunità – spiega Luca Menotti, uno dei coordinatori del torneo – e abbiamo deciso di assegnare due premi Mvp: uno maschile e uno femminile, in linea con l’impegno dei farmacisti contro la violenza sulle donne”.

I vincitori

MVP uomo: Michele Stella

MVP donna: Michela Sampaolesi

L’evento ha potuto contare sul supporto di realtà locali, e non solo. I main sponsor sono stati Farmacia Kaczmarek di San Severino, Pasticceria Charlotte di San Severino, che ha collaborato con Matteo Montesi per l’occasione, nonché Acqua Nerea. Inoltre, durante le giornate del torneo è stata attivata l’area gazebo dei Farmacisti Volontari, in cui è stato possibile misurare gratuitamente la pressione e la glicemia.

Alle premiazioni hanno preso parte Alberto Giuliani, allenatore di Modena in SuperLega, Tiziana Gazzellini, consigliere provinciale per le Pari opportunità, Luciano Diomedi, presidente dell’Ordine dei farmacisti di Macerata, Maria Vittoria Cicconi, presidente dei Farmacisti Volontari Macerata, Chiara Focone, vicepresidente dell’Ordine dei farmacisti di Macerata.

Il torneo, dunque, ha consolidato il legame tra San Severino e la realtà dei Farmacisti Volontari Macerata, l’unica operativa in regione e aperta a tutti i farmacisti di qualsiasi ordine provinciale delle Marche. “La porta dell’associazione è aperta per tutti”, dicono i volontari maceratesi.

Le foto e i video sono stati realizzati da Riccardo Eugeni e Francesco Crognaletti.