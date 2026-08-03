Volley: Buschittari nuovo general manager, la squadra di serie B riparte da Domizioli

La “San Severino Volley” programma la nuova stagione consolidando innanzi tutto l’assetto societario e, per quanto riguarda la squadra di punta – la Sios Novavetro che milita in serie B maschile -, punta sulla riconferma di direttore sportivo, allenatore e blocco dei giocatori settempedani.

Ma andiamo con ordine.

Torna in società, con il ruolo di general manager, Mario Buschittari, imprenditore e sportivo, da sempre vicino al mondo della pallavolo. Con il presidente Giovanni Soverchia si ricostituisce così il tandem che a metà degli anni ’90 fece decollare in B1 l’allora formazione maschile guidata da coach Alberto Giuliani.

“Ringrazio il presidente Giovanni Soverchia perché mi ha voluto di nuovo al suo fianco in questo progetto che si pone l’obiettivo di consolidare il volley sul territorio cercando di valorizzare tanti ragazzi e ragazze che amano praticare questo sport – dice Mario Buschittari -. Trent’anni fa vivemmo un’esperienza molto bella che, nel corso del tempo, ha dato frutti importanti e ha contribuito a consolidare la tradizione della pallavolo a San Severino”.

L’altro aspetto riguarda le riconferme. Restano il direttore sportivo Riccardo Modica e l’allenatore Federico Domizioli con il suo staff: secondo allenatore Mattia Macellari, preparatore atletico Luca Tombesi. “La società ha deciso di ripartire da loro, dando continuità al lavoro impostato già nella passata stagione – spiega il dg Mario Buschittari – e questo è già di per sé un punto di forza perché non si comincerà da zero. I meccanismi tecnici e organizzativi sono infatti ben rodati. A ciò si aggiunga il fatto che resteranno in squadra anche sette giocatori dello scorso campionato, fra cui cinque settempedani: il capitano Lorenzo Plesca, il centrale Michael Molinari, lo schiacciatore Gabriele Marinozzi, i due liberi Edoardo Giovagnoli e Federico Tarquini, quest’ultimo a tempo pieno fin dall’inizio della preparazione. A loro si aggiungono il palleggiatore Riccardo Martusciello e il centrale Michele Menchi”.

Dunque, le prime mosse del Club hanno puntato a consolidare le fondamenta del gruppo, partendo dai giocatori di San Severino. Manca all’appello l’opposto Lorenzo Palazzesi, che lascia per motivi di lavoro. A lui il ringraziamento della società per l’impegno e il contributo tecnico dati in queste stagioni con la maglia della Sios Novavetro.

La preparazione della squadra inizierà lunedì 31 agosto, in sede. Nei prossimi giorni verranno annunciati i “colpi” di mercato che serviranno a completare il roster.