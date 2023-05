Sabato 20 maggio partono i play off! Questa la data da tenere bene a mente per gli appassionati di calcio settempedani che saranno chiamati a riempire le tribune del “Gualtiero Soverchia” per spingere la Settempeda verso il passaggio del turno. Si gioca Settempeda-Appignanese ed è la semifinale play off del girone C del campionato di Prima Categoria (calcio di inizio ore 16.30), sfida secca e ad eliminazione diretta che dovrà decidere chi raggiungerà il Camerino in finale. E’ il momento della verità per i ragazzi biancorossi che dovranno rendere straordinaria una stagione in cui hanno raggiunto l’obiettivo minimo fissato dalla società, ovvero i play off, e ora davanti a loro c’è l’impresa da centrare, quella del salto di categoria.

Per questo obiettivo serviranno tre spareggi e altrettanti successi (oltre al 20 maggio si va in campo il 27 maggio e il 3 giugno), ma per il momento tutta l’attenzione va rivolta al primo impegno che si annuncia combattuto, equilibrato e dal pronostico incerto.

In questo campionato i risultati sorridono alla Settempeda: due vittorie, ma come si dice sempre in questi casi la partita farà storia a sé e aperta ad ogni risultato. Dalla parte biancorossa ci sarà un doppio importante vantaggio: il fattore campo e due risultati su tre a disposizione. Ai padroni di casa, infatti, avendo chiuso la regular season al terzo posto, basterebbe grazie al miglior piazzamento anche il pari per passare il turno (se al 90’ il risultato fosse ancora in parità si giocherebbero altri 30’ di tempi supplementari); all’Appignanese, giunta quarta, non occorrono invece molti calcoli, dato che è d’obbligo vincere per raggiungere la sfida successiva. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per vivere una piacevole giornata di sport e di calcio che terrà in tensione i tifosi di entrambe le squadre per un pomeriggio tutto da vivere.

Roberto Pellegrino