Violenta grandinata del 21 luglio: per la richiesta danni domande entro il 28 luglio

Il Comune ha avviato le procedure per la ricognizione dei danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici e delle violente grandinate che hanno colpito il territorio comunale nella giornata di martedì 21 luglio.

La procedura è aperta a privati cittadini, attività economiche, ditte, aziende agricole ed allevamenti che abbiano riportato danni a immobili, fabbricati, pertinenze, veicoli, impianti, colture, produzioni agricole, animali o altri beni.

La raccolta delle segnalazioni costituisce un passaggio indispensabile per consentire al Comune di effettuare una prima stima dell’ammontare complessivo dei danni subiti dal territorio. Tale quantificazione permetterà all’Ente di richiedere formalmente alla Regione Marche e agli organi competenti il riconoscimento dello stato di calamità naturale e dello stato di emergenza, oltre all’attivazione delle eventuali misure di sostegno previste dalla normativa vigente.

I soggetti interessati sono invitati a trasmettere la propria segnalazione con la massima tempestività.

La richiesta deve essere redatta utilizzando l’apposito modello allegato all’avviso disponibile sul sito istituzionale all’indirizzo www.comune.sanseverinomarche.mc.it

oppure al link https://www.comune.sanseverinomarche.mc.it/novita/maltempo-avviata-la-ricognizione-dei-danni-per-la-grandinata-del-21-luglio/.

La richiesta deve essere corredata da documentazione fotografica e da una sommaria descrizione dei danni.

Le segnalazioni dovranno essere inoltrate entro e non oltre martedì 28 luglio attraverso una delle seguenti modalità: tramite posta elettronica certificata Pec all’indirizzo protocollo.comune.sanseverinomarche@pec.it tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo info@comune.sanseverinomarche.mc.it oppure mediante consegna a mano presso l’ufficio Protocollo, situato al piano terra del Palazzo comunale (Piazza del Popolo, 45), negli orari di apertura al pubblico.

L’Amministrazione precisa che la presente ricognizione ha finalità esclusivamente conoscitive e ricognitive. La presentazione della scheda non costituisce, allo stato attuale, riconoscimento di contributi o risarcimenti, i quali saranno subordinati agli eventuali provvedimenti adottati dagli Enti sovraordinati competenti.