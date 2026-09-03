“Il Mio Cantico Libero” arriva su Rai 1: il viaggio del contest è passato da San Severino

Il viaggio de “Il Mio Cantico Libero” arriva su Rai1. Venerdì 4 settembre Giordano Sangiorgi, ideatore del contest e patron del Meeting delle Etichette Indipendenti, sarà ospite di Camper, il programma estivo condotto da Peppone Calabrese, insieme a tre dei dieci artisti finalisti: Francesco Rainero, Susanna Reppucci e Marta La Noce.

La partecipazione alla trasmissione rappresenta una nuova tappa del progetto nazionale dedicato agli artisti under 35, nato dall’incontro tra musica contemporanea e valori del Cantico delle Creature. Un percorso che ha messo al centro non solo i giovani artisti, ma anche i territori, la memoria, la cultura e la spiritualità.

Tra i luoghi simbolo di questo percorso c’è San Severino, che il 31 maggio e il 1° giugno ha ospitato le semifinali nazionali. Piazza del Popolo e il teatro Feronia hanno accolto i 24 artisti selezionati tra oltre 150 candidature arrivate da tutta Italia. Dalle due giornate settempedane sono usciti i dieci finalisti che si contenderanno la vittoria nella finalissima del 26 settembre al Teatro Vespasiano di Rieti.

Il passaggio su Rai1 sarà anche l’occasione per raccontare Una Vita Nuova, brano inedito nato durante la masterclass realizzata al Cet di Mogol e scritto collettivamente dai 24 artisti del contest con la collaborazione dello stesso Mogol. Il brano, inno ufficiale del progetto, sarà poi presentato dai finalisti al Festival Francescano di Bologna il 27 settembre.

Il contest, promosso dal Comitato San Francesco 800 e ideato da Giordano Sangiorgi, punta a tradurre in linguaggi musicali contemporanei i temi della pace, della fraternità, del rispetto per la natura e dell’attenzione all’altro. Dopo la finale di Rieti, il percorso proseguirà al Mei 2026 di Faenza, dove i vincitori si esibiranno il 4 ottobre, giornata dedicata a San Francesco d’Assisi.