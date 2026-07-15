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L'avviso pubblico dell'Ambito territoriale sociale n. 17
L'avviso pubblico dell'Ambito territoriale sociale n. 17

“Generare comunità”: bando dell’Ats per dieci Over 60

in Economia 15 Luglio 2026 140 Visite

L’Unione montana (ente capofila dell’Ambito territoriale sociale 17) propone il progetto speciale di inserimento lavorativo “Generare comunità”. L’iniziativa, approvata e finanziata dalla Regione, mette a bando 10 posti per l’assegnazione di indennità volte alla realizzazione di attività temporanee e straordinarie di pubblica utilità.

L’intervento mira a favorire l’inclusione sociale e lavorativa dei soggetti con più di 60 anni, sostenendo al contempo il mantenimento e l’aggiornamento delle loro competenze professionali, accompagnandoli verso il pensionamento e promuovendo attività a diretto beneficio della collettività locale.

Il progetto avrà una durata complessiva di 12 mesi (pari a 260 giornate annuali), con un impegno orario di 25 ore settimanali distribuite su 5 giorni a settimana. Ai partecipanti verrà corrisposta un’indennità di partecipazione mensile pari a 802,90 euro lordi (comprensivi di indennità oraria e Irap), interamente finanziata dalla Regione.

I 10 destinatari saranno suddivisi nei seguenti ambiti d’intervento all’interno del territorio dei Comuni dell’Ats 17 (Castelraimondo, Esanatoglia, Fiuminata, Gagliole, Matelica, Pioraco, San Severino e Sefro): per i servizi sociali e alla persona, beni culturali, artistici e turismo n. 6 destinatari con mansione di personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali. Per l’ambiente, invece, sono stati previsti n. 4 destinatari con mansione di personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde.

Possono presentare la propria candidatura i cittadini di età compresa tra i 60 e i 66 anni, che siano residenti nelle Marche e che siano disoccupati od iscritti presso un Centro per l’Impiego della Regione, con relativo Patto di Servizio personalizzato sottoscritto, che non abbiano maturato il diritto alla pensione e che non siano percettori di trattamenti pensionistici o di ammortizzatori sociali.

La manifestazione di interesse, redatta utilizzando l’apposito modello allegato al bando ufficiale, dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 13 del 31 luglio 2026.

I candidati possono presentare la domanda esclusivamente secondo le seguenti modalità:

  1. consegna a mano presso l’ufficio dell’Ambito territoriale sociale 17 (viale Mazzini, 29, San Severino Marche) nei giorni dal lunedì al venerdì (ore 9 – 13) e il martedì e giovedì pomeriggio (ore 15 – 17)
  2. spedizione tramite raccomandata A/R all’indirizzo dell’Unione montana Potenza Esino Musone (viale Mazzini, 29 – 62027 San Severino Marche)
  3. invio tramite Pec all’indirizzo umpotenzaesino@emarche.it, indicando nell’oggetto la dicitura “Bando Over 60 Generare Comunità”.

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati i documenti richiesti, tra cui il documento di identità, l’attestazione Isee ordinario, la scheda professionale e il Patto di servizio personalizzato rilasciati dal Centro per l’Impiego. Per la gestione e la pubblicizzazione della procedura, l’Ats 17 si avvale del supporto e della collaborazione del Centro per l’Impiego di Tolentino.

Il testo integrale dell’avviso pubblico, i moduli per la domanda e tutti i dettagli relativi ai criteri di valutazione sono consultabili e scaricabili direttamente sul sito ufficiale dell’ente al seguente indirizzo:

https://www.umpotenzaesino.it/avvisi-cms/selezione-pubblica-avviso-over-60-progetti-speciali-di-inserimento-lavorativo-per-la-realizzazione-di-attivita-temporanee-e-straordinarie-di-pubblica-utilita-dds-n-1375-foac-del-05/

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare il numero telefonico 0733.637245 (interno 2) o scrivere a staffats17@umpotenzaesino.it.

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