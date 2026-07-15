“Generare comunità”: bando dell’Ats per dieci Over 60

L’Unione montana (ente capofila dell’Ambito territoriale sociale 17) propone il progetto speciale di inserimento lavorativo “Generare comunità”. L’iniziativa, approvata e finanziata dalla Regione, mette a bando 10 posti per l’assegnazione di indennità volte alla realizzazione di attività temporanee e straordinarie di pubblica utilità.

L’intervento mira a favorire l’inclusione sociale e lavorativa dei soggetti con più di 60 anni, sostenendo al contempo il mantenimento e l’aggiornamento delle loro competenze professionali, accompagnandoli verso il pensionamento e promuovendo attività a diretto beneficio della collettività locale.

Il progetto avrà una durata complessiva di 12 mesi (pari a 260 giornate annuali), con un impegno orario di 25 ore settimanali distribuite su 5 giorni a settimana. Ai partecipanti verrà corrisposta un’indennità di partecipazione mensile pari a 802,90 euro lordi (comprensivi di indennità oraria e Irap), interamente finanziata dalla Regione.

I 10 destinatari saranno suddivisi nei seguenti ambiti d’intervento all’interno del territorio dei Comuni dell’Ats 17 (Castelraimondo, Esanatoglia, Fiuminata, Gagliole, Matelica, Pioraco, San Severino e Sefro): per i servizi sociali e alla persona, beni culturali, artistici e turismo n. 6 destinatari con mansione di personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali. Per l’ambiente, invece, sono stati previsti n. 4 destinatari con mansione di personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde.

Possono presentare la propria candidatura i cittadini di età compresa tra i 60 e i 66 anni, che siano residenti nelle Marche e che siano disoccupati od iscritti presso un Centro per l’Impiego della Regione, con relativo Patto di Servizio personalizzato sottoscritto, che non abbiano maturato il diritto alla pensione e che non siano percettori di trattamenti pensionistici o di ammortizzatori sociali.

La manifestazione di interesse, redatta utilizzando l’apposito modello allegato al bando ufficiale, dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 13 del 31 luglio 2026.

I candidati possono presentare la domanda esclusivamente secondo le seguenti modalità:

consegna a mano presso l’ufficio dell’Ambito territoriale sociale 17 (viale Mazzini, 29, San Severino Marche) nei giorni dal lunedì al venerdì (ore 9 – 13) e il martedì e giovedì pomeriggio (ore 15 – 17) spedizione tramite raccomandata A/R all’indirizzo dell’Unione montana Potenza Esino Musone (viale Mazzini, 29 – 62027 San Severino Marche) invio tramite Pec all’indirizzo umpotenzaesino@emarche.it, indicando nell’oggetto la dicitura “Bando Over 60 Generare Comunità”.

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati i documenti richiesti, tra cui il documento di identità, l’attestazione Isee ordinario, la scheda professionale e il Patto di servizio personalizzato rilasciati dal Centro per l’Impiego. Per la gestione e la pubblicizzazione della procedura, l’Ats 17 si avvale del supporto e della collaborazione del Centro per l’Impiego di Tolentino.

Il testo integrale dell’avviso pubblico, i moduli per la domanda e tutti i dettagli relativi ai criteri di valutazione sono consultabili e scaricabili direttamente sul sito ufficiale dell’ente al seguente indirizzo:

https://www.umpotenzaesino.it/avvisi-cms/selezione-pubblica-avviso-over-60-progetti-speciali-di-inserimento-lavorativo-per-la-realizzazione-di-attivita-temporanee-e-straordinarie-di-pubblica-utilita-dds-n-1375-foac-del-05/

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare il numero telefonico 0733.637245 (interno 2) o scrivere a staffats17@umpotenzaesino.it.