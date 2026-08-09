Volley serie B: ecco tutti i volti nuovi della Sios Novavetro di coach Domizioli

La Sios Novavetro San Severino, guidata dal riconfermato coach Federico Domizioli, ha confermato il “blocco” di giocatori settempedani e ha rafforzato l’organico con una serie di innesti importanti in vista del prossimo campionato di serie B nazionale di pallavolo. Il primo volto nuovo è quello di Manuel Bruno, schicciatore, classe 1994, proveniente dalla Tinet Prata di Pordenone in serie A2. E’ sicuramente un giocatore di esperienza che può dare il giusto peso all’attacco della formazione di San Severino. Per il ruolo di opposto, invece, la società ha scelto Matteo Pauli, un giovane di belle speranze, nato nel 2004 e militante – lo scorso anno – nella Maia Pallavolo Cascia in serie B. Un rinforzo importante arriva anche in cabina di regia: Claudio Stella, 31 anni, ex Paoloni Macerata, uno dei palleggiatori che più si è distinto negli ultimi anni nel campionato di serie B. Ma la lista degli innesti non finisce qui. A San Severino vedremo pure un altro profilo di grande prospettiva: Riccardo Da Boit, diciottenne, centrale, proveniente dall’Under 20 della Porto Robur Costa Ravenna, formazione di serie B. Nella rosa di coach Domizioli troveremo inoltre Francesco Gigli, classe 2003, schiacciatore, che nelle ultime stagioni ha militato nella Paoloni Macerata. Infine, ecco in arrivo anche Riccardo Gentili, un altro schiacciatore opposto che si è fatto le ossa in serie C con la Pallavolo Macerata. Dunque, sei volti nuovi per un roster che si caratterizza per un giusto mix tra esperienza e voglia di emergere, tra maturità ed esuberanza giovanile, tra doti tecniche consolidate e freschezza atletica.

“La prossima stagione si prospetta più competitiva e di un livello più alto – dice il presidente della ‘San Severino Volley’, Giovanni Soverchia -, il nostro obiettivo è migliorarci, valorizzando i nostri ragazzi, che abbiamo già confermato in blocco, affiancandoli a giocatori di categoria”.