Settempeda, tris sul mercato: presi il difensore Brandi e i bomber Guermandi e Tulli

In casa Settempeda la costruzione della nuova squadra va avanti a grande velocità. Dopo le prime importanti conferme arrivano due nuoti attaccanti e un nuovo difensore.

Cominciamo dall’attacco.

Sono due giocatori di spessore: Franco Guermandi e Marco Tulli. La coppia gol che tanto bene ha fatto con la Vigor Montecosaro giunge a San Severino per completare un reparto che aveva bisogno di essere ritoccato e potenziato e si può dire che la cosa sia stata fatta al meglio.

Guermandi e Tulli compiono dunque lo stesso percorso già fatto da mister Pierantoni che ritrova così due elementi che conosce benissimo e che sono stati fondamentali per il suo gioco e tutto fa credere che possano esserlo anche in questa nuova avventura.

Franco Guermandi è una classica prima punta, forte fisicamente, abile in area di rigore, efficace nel gioco aereo e di grande esperienza. Con le tante squadre in cui ha militato (Recanatese, Corridonia, San Marco Servigliano, Palmense, Valdichienti, Casette Verdini, Cluentina, Vigor) ha sempre fornito un contributo importante, anche in termini di reti come quest’anno con gli 11 gol a Montecosaro.

Analogo discorso può essere fatto per Marco Tulli, altro bomber che spesso è riuscito a chiudere in doppia cifra come nel campionato appena trascorso alla Vigor (14 gol), squadra dove ha giocato negli ultimi sei anni mentre in precedenza ha militato per cinque anni nel Telusiano. Tulli è una seconda punta tecnica e veloce, che sa svariare su tutto il fronte offensivo e che sa essere micidiale a campo aperto ma anche negli spazi stretti. Aspetto importante sarà quello della reciproca perfetta conoscenza tra i due attaccanti e ciò potrà essere un valore aggiunto molto utile a tecnico e squadra.

“Scelta facile – dice Franco Guermandi – e per una serie di motivi: il blasone della Settempeda, la passione della piazza, la presenza del mister che conosco bene. Punto a fare bene e speriamo di fare un grande campionato”.

“Contento della scelta -dice Marco Tulli – è stato facile dire di sì. Le prime impressioni sono positive. Voglio fare bene e mi impegnerò per ripagare la fiducia della società oltre che conquistare quella dei compagni e dei tifosi. Cosa positiva ritrovare il mister e Franco. Voglio dimostrare il mio valore in questa nuova realtà”.

In difesa

Alessio Brandi è un nuovo difensore biancorosso. Il classe 2002, ex Cluentina e Appignanese, squadra in cui ha militato nella stagione appena terminata, è un elemento giovane, ma già con buona esperienza. Ben strutturato fisicamente, giocatore veloce e duttile tatticamente.

E’ lo stesso Alessio a presentarsi: “Sono un difensore e sono in grado di fare più cose e non ho problemi a giocare in moduli diversi, anche perché ho avuto allenatori che mi hanno utilizzato un po’ in tutti i ruoli. Mi ritengo un giocatore abbastanza veloce e bravo nell’uno contro uno. Insomma, non ho preferenze e sono pronto a giocare dove mi metterà il mister”.

La trattativa è stata molto rapida: “Sono molto felice per la decisione presa che è stata veloce e senza esitazioni. Credo sia la prima volta che scelgo così in fretta, ma non ho mai avuto dubbi nell’accettare la Settempeda e infatti non ho voluto ascoltare nessun altro, perché in testa avevo solo questa soluzione e così ho firmato immediatamente e pienamente convinto della scelta”.

Trovi un nuovo allenatore, nuovi compagni e un nuovo ambiente: “Tutti mi hanno parlato molto bene di tutte le componenti che troverò alla Settempeda e dell’ambiente di San Severino che conosco abbastanza bene avendo varie conoscenze ed ho ricevuto rassicurazioni sul tipo di realtà che andrò a vivere”.

Un motivo in più per fare bene per te sarà riscattare la scorsa sfortunata stagione: “Sì, purtroppo non è andata bene e dunque cercherò di rilanciarmi e di riscattarmi mettendomi a disposizione di squadra e società. Punto a fare una bella stagione con questa nuova maglia”.

Roberto Pellegrino