Basket: giovedì e venerdì c’è la settima edizione del Playground settempedano

Dopo il successo dello scorso anno, l’attesa è finita: il Playground settempedano è pronto a riaccendere i riflettori con un’edizione che si preannuncia ancora più spettacolare ed entusiasmante.

Giovedì 16 e venerdì 17 luglio andrà in scena la settima edizione di un evento che è ormai diventato un punto di riferimento assoluto per gli appassionati della playground culture. Due giorni di basket vero, ritmo, adrenalina e un pubblico infuocato a fare da cornice, il tutto accompagnato da ottima musica, street food e divertimento.

Il Playground settempedano non è più solo un torneo locale. Negli anni, la manifestazione, patrocinata dal Comune, si è trasformata in un vero e proprio punto di ritrovo per atleti provenienti anche da fuori regione: dai protagonisti delle minors di altissimo livello fino agli specialisti del circuito 3×3. Anche per questo 2026 le aspettative sono altissime e il livello tecnico sul rettangolo di gioco è pronto ad alzarsi ulteriormente.

A confermare il prestigio dell’evento, da un’idea di Giacomo Vignati e Giorgio Severini, il torneo si rinnova come tappa ufficiale dell’Estathé 3×3 Italia Streetball Circuit, il circuito firmato dalla Federazione italiana pallacanestro che raccoglie i migliori talenti del basket 3×3 nazionale.

Il Playground settempedano 7.0 continua a stupire anche fuori dal campo, unendo lo sport all’innovazione del territorio. Durante la due giorni di gare, i visitatori e gli appassionati potranno ammirare un’esposizione esclusiva di prodotti in calcestruzzo stampato in 3D, realizzati dal Gruppo Fonsi, eccellenza locale che porta l’avanguardia tecnologica e del design all’interno dell’evento.

All’evento parteciperà inoltre la scuola StudioDanza91 di Alessandra Granata

Punti di riferimento della “due giorni” saranno anche Alessandro Fabrini, osteopata, Elisa Pelati, dietista, la Farmacia Kaczmarek e i Farmacisti volontari di Macerata per approfondire il tema sport, salute e prevenzione.

La manifestazione si tiene presso il campo di basket di viale Bigioli, adiacente le scuole medie, e viene sostenuta dalla Società Amatori Basket e dal main sponsor Climacalor.