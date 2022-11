Termina con una sconfitta il debutto della Settempeda negli ottavi di Coppa Marche. La seconda fase del torneo, con ancora un girone a tre squadre, ha visto i biancorossi scendere in campo per sostenere il primo dei due impegni previsti. Inizialmente la sfida doveva tenersi in trasferta ad Urbisaglia poi le due società si sono accordate per affrontarsi in orario serale a San Severino e così si è giocato al “Soverchia”. Al termine dei 90’ l’ha spuntata la formazione urbisalviense per 2-1 dopo essere stata sotto di un gol. Squadre rivoluzionate per l’occasione, soprattutto la Settempeda con mister Ruggeri che ha scelto per questa “sgambata” di mettere in campo un gran numero di juniores affiancati da alcuni elementi della prima squadra, quelli che hanno avuto un po’ meno spazio e quelli bisognosi di fare minutaggio come Palazzetti, Granili, Latini, Lleshi e Minnucci (nell’occasione provato come centrale di difesa). Bene tutti i giovani alcuni dei quali hanno avuto la soddisfazione dell’esordio in prima squadra come Moisa (titolare) e Cruciani, entrambi 2005, mentre gli altri hanno collezionato un’altra presenza come Grenga (partito titolare), Corna, Pierandrei e Ronci.

Altro discorso per l’Urbisaglia che ha ruotato i titolari scegliendo un turnover ragionato. Non male il primo tempo dei giovani biancorossi che hanno costruito buone trame e tenuto un buon ritmo tanto da andare in vantaggio su rigore impeccabilmente trasformato da Latini, il capitano di serata. Poi poco prima del riposo è giunto il pari di Bianchi che ha anticipato una ripresa diversa in cui i biancorossi hanno faticato un po’ di più anche per la stanchezza emersa specie in chi non ha nelle gambe il necessario ritmo partita e così il match è stato più disordinato tatticamente e con maggiori imprecisioni. La gara è stata decisa da una invenzione di Danchivskyy che da lunga distanza ha trovato lo specchio della porta sorprendendo Palazzetti. Nel restante secondo tempo poche le chance costruite dai ragazzi di casa.

Prossimo turno di Coppa il 30 novembre in casa contro l’Appignanese, sfida che decreterà il passaggio del turno anche se alla Settempeda servirà un’impresa e una vittoria con qualche gol di scarto per la differenza reti. Classifica: Appignano e Urbisaglia 3 punti, Settempeda 0.

Le reti

28’: Panicari entra in area da destra e viene steso da Cullhaj. E’ rigore che Latini realizza con precisione spiazzando il portiere. 1-0.

42’: Danchivskyy affonda centralmente per poi servire in area Bianchi che controlla e poi piazza un bel destro nell’angolo lontano. 1-1.

57’: fa tutto Danchivskyy con scatto palla al piede sulla sinistra e da qui, circa 40 metri dalla porta, inventa un sinistro perfetto che si infila a mezza altezza cogliendo di sorpresa Palazzetti piazzato qualche passo oltre la linea di porta.

Formazioni

URBIS SALVIA: Staffolani, Verdicchio(Monteverde), Romagnoli, Vendemmiati, Pieristè, Martorelli(Ciamarra), Farroni, Bianchi(Giri), Choukry(Curzi), Cullhaj(Pettinari), Danchivskyy. All. Ferranti

SETTEMPEDA: Palazzetti, Codoni (60’ Corna), Granili, Menichelli (68’ Rossi), Latini, Minnucci, Panicari (68’ Pierandrei), Lleshi (62’ Cruciani), Moisa, Orlandani (68’ Ronci), Grenga. A disp. Cardorani. All. Ruggeri.

Roberto Pellegrino