Volley, partenza a razzo: sabato primo big match al palas

E’ iniziata col piede giusto la nuova stagione della pallavolo San Severino. In campo maschile la formazione di Adriano Pasquali, dopo aver superato in casa il Volley Macerata (3-1), è andata a vincere anche sul campo del Telusiano Monte San Giusto con un secco 3-0. Ora la compagine settempedana, targata Sios Novavetro, guida la classifica del girone B del campionato regionale di serie C – a punteggio pieno: 3 vittorie in altrettanti incontri – assieme all’Happy Car di San Benedetto. E sabato 13 novembre (ore 18) è previsto proprio lo scontro al vertice con i sambenedettesi al palas di San Severino. Positivo pure l’approccio della formazione femminile in serie D. La “Tormatic” è in vetta al gruppo C (in compagnia dell’Esavolley Chemiba) con 3 successi in altrettanti match, l’ultimo dei quali ai danni della Pallavolo Sangiustese (3-0 nella palestra “Toti Barone” di San Severino). Le ragazze del coach Maurizio Mosca – coadiuvato da Agnese Crescenzi – sono attese ora dalla trasferta in casa del Volley 79 Civitanova (sabato, ore 18).

Soddisfatto il presidente del Club, Cesare Martini, per il buon avvio dei campionati. Sono pronte anche le squadre del settore giovanile: Under 13 e 14 femminile (allenate rispettivamente da Agnese Crescenzi-Alessia Potenza e Maurizio Mosca-Lucrezia Potenza); Under 14 e 16 femminile (guidate da Lorenzo Muscolini-Alessia Lullo); Under 16 e 18 femminile (coach Daniele Giorgi-Maurizio Mosca); Under 15, 17 e 19 maschile (allenate da Adriano Pasquali con l’aiuto di Fabio Broglietti e Lorenzo Plesca).

Un grosso movimento, insomma, cui si aggiungono le piccole leve del micro e minivolley. Tutti i protagonisti della stagione sono stati presentati alla città in un recente incontro al “San Domenico”, condotto da Fernando Taborro, ex centrale della squadra maschile di pallavolo e ora dirigente della società settempedana. Sono intervenuti, oltre a sponsor e sostenitori, i genitori dei bambini, nonché il sindaco Rosa Piermattei e l’assessore allo Sport, Paolo Paoloni.