Alessia Gismondi inaugura il salone di parrucchieria “Eterea”

Taglio del nastro ufficiale per “Eterea”, la rinnovata gestione del salone di parrucchieria situato in viale Eustachio 59. Un percorso che prosegue ma che rappresenta la nascita di una nuova promessa imprenditoriale al femminile e, insieme, la continuazione di una tradizione artigianale fortemente radicata nel tessuto locale. La nuova titolare Alessia Gismondi ha scelto di proseguire l’attività lasciata da Tiziana Antonelli e, con il passaggio di testimone ad “Eterea”, si propone di dare nuova linfa al salone mantenendo intatto quel legame di fiducia e professionalità che lo ha caratterizzato per decenni.

La cerimonia di inaugurazione ha visto una grande e calorosa partecipazione di cittadini, amici e, soprattutto, di tante clienti. A suggellare il momento del taglio del nastro è intervenuto il sindaco Rosa Piermattei, che ha voluto esprimere il proprio plauso per questa nuova apertura: “È sempre un momento di grande orgoglio e speranza per la nostra città quando una giovane decide di investire sul territorio, raccogliendo l’eredità di un’attività storica. Ad Alessia vanno i più vivi complimenti e l’augurio di un futuro ricco di soddisfazioni”.

A benedire i rinnovati locali del salone è stato padre Luciano Genga, parroco della basilica di San Lorenzo in Doliolo e custode del santuario di San Pacifico, che ha dedicato parole di augurio e protezione per l’inizio di questo nuovo cammino.

Con l’apertura di “Eterea”, Alessia Gismondi porta a San Severino una visione contemporanea dell’hairstyle, combinando tecniche innovative, cura del dettaglio e l’utilizzo di prodotti all’avanguardia per la salute e la bellezza del capello. Il salone si propone come un’oasi di benessere dove ogni cliente potrà trovare consulenze personalizzate e trattamenti su misura.