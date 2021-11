Calcetto femminile: nuovi innesti per la squadra di Tomassetti

La terza giornata dell’Open Cup di calcio a cinque per squadre femminili ha visto il ritorno in campo del Serralta dopo il turno di riposo. Il debutto casalingo nel torneo non ha sorriso alle gialloblù che hanno ceduto di fronte al Boca Girls di Civitanova Marche. Risultato finale maturato quasi interamente nel primo tempo (7-0 all’intervallo, poi 8-0 conclusivo) quando è emerso il divario di velocità e amalgama tra locali ed ospiti con quest’ultime che hanno fatto valere la giovane età e il fatto di conoscersi bene giocando insieme da molti anni. Per le settempedane, invece, le cose buone arrivano dal secondo tempo, più equilibrato e combattuto, in cui impegno e grinta non sono mancate a testimonianza del carattere della squadra. Serralta da lavori in corso, dunque, che sta sfruttando questo periodo per trovare la miglior intesa e per provare schemi e movimenti in campo. L’impegno contro le civitanovesi è servito anche per conoscere le ultime due arrivate, Alessia Abosinetti (16 anni) e Valentina Eleonori, impiegate per la prima volta in partita. Mister Tomassetti e le ragazze non si lasciano certo abbattere dalla seconda sconfitta di fila nel torneo sapendo bene che serve tempo per lavorare e creare i presupposti per rendere al meglio trovando gli automatismi necessari e queste prime uscite sono una sorta di prova generale in vista del campionato (ancora nulla di ufficiale, ma si dovrebbe partire a fine mese). Intanto il Serralta continuerà ad allenarsi per raggiungere la condizione migliore come singoli e gruppo con l’obiettivo di completare al meglio il calendario della competizione (chiusura il 26 novembre) con la disputa delle ultime due giornate in programma, la quarta e la quinta, contro Montefano (in casa il 19 ore 15) e Caldarola (in trasferta).

RP