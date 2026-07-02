“Effetto Help Festival”: comunità, benessere e gentilezza per celebrare i 10 anni di Help

Una grande partecipazione di pubblico, istituzioni, volontari e associazioni ha reso speciale “Effetto Help Festival – La giornata del Noi”, l’evento del 26 giugno scorso con cui l’Associazione Help Sos Salute e Famiglia Odv ha celebrato i suoi primi dieci anni di attività.

I Giardini Coletti si sono trasformati nel cuore pulsante di una comunità che ha scelto di ritrovarsi, condividere emozioni e riscoprire il valore dello stare insieme. Tra sorrisi, laboratori, attività dedicate a bambini e famiglie, momenti di benessere, musica, spettacoli e testimonianze cariche di significato, il festival ha regalato una giornata intensa, capace di unire generazioni diverse in un’unica grande esperienza di partecipazione. Un’atmosfera di entusiasmo, accoglienza e vicinanza che ha raccontato, meglio di ogni parola, ciò che Help rappresenta da dieci anni: una rete di persone che cresce insieme e si prende cura della propria comunità.

Presenti anche gli info point del Consultorio, del reparto di Neonatologia e Pediatria di Macerata (presente la dottoressa Martina Fornaro, direttrice del reparto) e di Banca Macerata.

Nel corso dell’evento sono stati proposti diversi talk. Il primo, aperto dai saluti del consigliere regionale Pierpaolo Borroni, è stato dedicato al tema del benessere. Moderato da Barbara Trasatti, commissaria per le Pari opportunità della Regione Marche, che ha patrocinato l’iniziativa, ha visto gli interventi della coach Roberta Cesaroni e della dietista nutrizionista Elisa Pelati. È stato un momento di riflessione e confronto dedicato al benessere della persona, all’equilibrio tra mente e corpo e all’importanza della prevenzione e dei corretti stili di vita, temi che da sempre caratterizzano l’impegno dell’associazione Help.

Tra i momenti più significativi della manifestazione, il “Momento della Gentilezza”, durante il quale Help ha sottoscritto il Manifesto dell’Attività gentile insieme ai rappresentanti de La Lumera Odv, progetto del biologo e meditatore Daniel Lumera, riaffermando il proprio impegno a promuovere valori come rispetto, inclusione, responsabilità, gratitudine e pace. Un gesto simbolico che ha rappresentato perfettamente lo spirito dell’associazione e della giornata.

Molto apprezzate anche le esibizioni artistiche dell’Associazione Virgilio Puccitelli APS, guidata dal maestro Riccardo Brandi, e l’emozionante performance del piccolo Nicolò Spernanzoni, reduce dall’esperienza allo Zecchino d’Oro 2025, che ha conquistato il pubblico con la sua spontaneità, il suo talento e la canzone “Perché Perché Perché”, accompagnato dalla mascotte Locky.

Nel corso della parte istituzionale sono intervenuti il sindaco Rosa Piermattei, il maresciallo della Stazione locale dei Carabinieri Massimiliano Lucarelli, Barbara Trasatti in rappresentanza della Commissione Pari opportunità della Regione Marche, padre Luciano Genga, la presidente di Help Cristina Marcucci e la giovane presidente di Help Factory Martina Orazi. Tutti hanno sottolineato il valore sociale che Help ha costruito in questi dieci anni attraverso progetti dedicati alle scuole, alle famiglie, ai giovani e alle persone più fragili.

Particolarmente sentito il momento dedicato ai volontari, ai collaboratori, alle associazioni e agli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione della festa e, soprattutto, alla crescita dell’associazione. Un lungo applauso ha accompagnato la consegna dei riconoscimenti alle tante persone che, spesso lontano dai riflettori, rappresentano il cuore pulsante di Help.

L’ultimo talk della serata ha visto protagonista il professore e scrittore Enrico Galiano, introdotto dalla coach Roberta Cesaroni. Con il nuovo speech “Crescere sani e storti”, tratto dal suo ultimo libro Il cuore non va a dormire, ha proposto una riflessione intensa e coinvolgente sul tema dell’educazione, delle relazioni e della crescita personale, regalando al pubblico uno degli appuntamenti più emozionanti dell’intero festival.

La festa è poi proseguita con i dj di “Love It” di Multiradio al Garten, trasformando il decennale di Help in un autentico momento di comunità.

«Questi dieci anni – sottolinea la presidente Cristina Marcucci – rappresentano non un traguardo, ma l’inizio di un nuovo percorso. Help è cresciuta grazie ai volontari, alle istituzioni, alle associazioni e a tutte le persone che hanno creduto nella forza della collaborazione. Questa festa è stata la dimostrazione che, quando una comunità si unisce, può davvero generare cambiamento».

L’Associazione Help desidera rivolgere un sincero ringraziamento a tutti i partecipanti, ai volontari, agli enti patrocinanti, agli sponsor, ai collaboratori e alle numerose associazioni che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa, rendendo il decimo anniversario non soltanto una celebrazione, ma anche un’importante occasione per guardare insieme al futuro.

Un ringraziamento speciale va inoltre allo scrittore Andrea Franzoso, alla Fondazione Ema Pesciolino Rosso con papà Giampietro e al prof. Strambo Marcello Riccioni per la loro presenza alla festa.