Al Serralta non basta la prodezza di Cappellacci: Appignano vince 2-1

Amara ripartenza per il Serralta che si arrende sul campo dell’Appignano (2-1) dopo aver giocato un bel primo tempo chiuso in vantaggio, poteva essere più ampio se fossero state finalizzate le occasioni create, e al termine di una ripresa più difficile durante la quale ha sofferto la fisicità e l’agonismo dei locali ma, soprattutto, una rosa cortissima (tantissime assenze e panchina con pochi giocatori utilizzabili) cosa che non ha permesso a mister Palazzi di immettere forze fresche adeguate e di trovare soluzioni che avrebbero potuto cambiare l’esito del match terminato con una sconfitta amara e piena di rammarico. Restano, tuttavia, gli ottimi segnali dati dalla prova della squadra nella prima frazione che fanno ben sperare per i prossimi impegni (venerdì 11 ore 21 in casa contro il Nicolo Ceselli Caldarola).

Cronaca

Ricomincia anche il Serralta il proprio campionato di Terza Categoria e lo fa andando a far visita all’Appignano. C’è voglia di far bene anche per bagnare al meglio il nuovo corso con mister Michele Palazzi che per il suo debutto in panchina sceglie un 3-5-2(ottimi i tre dietro Paciaroni, Vissani Enrico e Bonifazi oltre a Lambertucci in regia). L’avvio di partita è promettente per i gialloblù che sembrano avere l’approccio giusto e fanno girare bene la palla costruendo azioni pregevoli. Bernabei pesca in profondità Pelagalli che calcia bene ma non trova la porta. E’ la prima di una lunga serie di trame del Serralta che poi costruisce una chance con Cappellacci che da posizione favorevole manda alto. Al 25’ il punteggio cambia: prodezza di Cappellacci dal limite che trova una girata perfetta che trafigge Ippoliti. Ancora gialloblù in evidenza al 40’ con Paciaroni che trova un altro suggerimento in verticale che consente a Bernabei di arrivare davanti alla porta. Tiro deviato dal portiere in angolo. Prima dell’intervallo Baruni scambia di prima con Rapaccioni arrivando poi sul fondo da dove mette un rasoterra molto invitante che attraversa l’area senza trovare un compagno pronto alla deviazione da pochi passi. L’inizio del secondo tempo vede due squadre differenti come atteggiamento: più remissivo il Serralta, più deciso l’Appignano. I locali alzano i ritmi puntando su aggressività e sulla maggiore prestanza fisica e riescono a far girare il match. Dopo sei minuti arriva la parità: Stura crossa un pallone lungo che cade nell’area piccola dove svetta Oro che con un colpo di testa preciso schiaccia in rete. Appena entrato Cambriani trova il tiro dal limite che, deviato, chiama Ippoliti alla presa a terra. Al minuto 23 l’Appignano completa la rimonta trovando il vantaggio. Cardorani rinvia con le mani verso Baruni che non trova la coordinazione giusta per calciare bene tanto che il pallone finisce a Castaneda che scatta verso la porta gialloblù. Il primo tiro è respinto dal portiere del Serralta poi nessuno riesce a liberare l’area e dopo una serie di rimpalli lo stesso Castaneda si ritrova la sfera fra i piedi e non ha difficoltà a mettere in porta. Gli ospiti ora sono sotto e devono cercare di reagire, ma le cose si complicano ulteriormente per il rosso diretto a Pelagalli(proteste). Palazzi utilizza le pochissime risorse in panchina per tentare la rimonta, ma i tentativi non portano frutti. Il finale è nervoso e si gioca poco. Ultima azione da annotare quella allo scadere con Castaneda che chiama Cardorani alla deviazione. Palo e palla che si alza con lo stesso portiere gialloblù ottimo poi nell’allontanare con un balzo provvidenziale.

FORMAZIONE SERRALTA: Cardorani, Paciaroni, Vissani, Lambertucci, Bonifazi, Magarelli, Rapaccioni, Bernabei (Cambriani), Cappellacci (Valenti), Pelagalli, Baruni. A disp. Spadoni, Baruni Jimmy, Pinkowski, Rocci, Saperdi, Ciccotti. All. Palazzi

Roberto Pellegrino