“IncantoMarche” celebra 10 anni di musica: il 30 luglio arrivano Mario Tozzi ed Enzo Favata

Torna IncantoMarche, il festival nato dall’esperienza di RisorgiMarche, che festeggia la sua decima edizione con un calendario di 19 eventi in programma dal 3 luglio all’8 agosto in 10 Comuni marchigiani. La manifestazione conferma la propria vocazione a coniugare musica, valorizzazione del territorio, sostenibilità e partecipazione delle comunità locali, coinvolgendo artisti affermati e nuove proposte della scena musicale italiana.

San Severino sarà protagonista il 30 luglio con “Geografie Mistiche”

Tra gli appuntamenti dell’edizione 2026 figura la tappa di San Severino in programma giovedì 30 luglio alle ore 18.30 nello scenario del Convento dei Cappuccini. Protagonisti saranno Mario Tozzi ed Enzo Favata con lo spettacolo “Geografie Mistiche”, un progetto che intreccia divulgazione, musica e racconto dei territori, in perfetta sintonia con lo spirito del festival, da sempre orientato alla valorizzazione dei luoghi attraverso esperienze culturali immersive e sostenibili.

Tra gli altri artisti annunciati figurano anche Filippo Graziani, Frida Bollani Magoni, Emma Nolde, Joan Thiele, I Patagarri, Paolo Jannacci e numerosi musicisti marchigiani.

Neri Marcorè, presentando questa edizione, ha evidenziato come il progetto, nato all’indomani del sisma, sia diventato negli anni un percorso condiviso capace di unire musica, comunità e valorizzazione del territorio. Ha inoltre sottolineato che IncantoMarche continua a portare avanti questa eredità mantenendo al centro le persone, il rispetto dei luoghi e la bellezza come elemento di cura e relazione.

Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha ribadito – da parte sua – il sostegno dell’ente all’iniziativa, sottolineando il valore culturale e sociale del festival e il suo contributo alla promozione dell’entroterra e dei borghi marchigiani attraverso un turismo lento, consapevole e sostenibile.

Anche Sergio Gatti, direttore generale di Federcasse, ha confermato il sostegno del sistema delle Banche di Credito cooperativo, evidenziando come il festival sia cresciuto fino a diventare una comunità capace di generare partecipazione, relazioni e valore condiviso per i territori.

Prodotta da “TAM – Tutta un’altra musica”, IncantoMarche è realizzata con il contributo della Regione, del Ministero della Cultura, di Federcasse e della Federazione marchigiana delle Bcc, insieme a numerosi partner istituzionali e associativi del territorio. Un’edizione speciale che celebra dieci anni di cammino, musica e comunità.

Il programma completo sul sito: https://incantomarche.it/