Incarico all’Onu per Veronica De Angelis: cerimonia di saluto in municipio

Una cerimonia carica di orgoglio e profonda gratitudine si è svolta nei giorni scorsi a Palazzo comunale dove il sindaco Rosa Piermattei, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza settempedana, ha tributato un solenne omaggio all’appuntato dei carabinieri Veronica De Angelis, prima donna carabiniere in servizio presso la locale stazione dell’Arma, consegnandole una pergamena in occasione del suo imminente e prestigioso incarico internazionale presso l’Onu di New York.

Il primo cittadino ha espresso il più vivo ringraziamento e la più profonda stima della comunità locale per quello che per il sottoufficiale dell’Arma rappresenta il meritato coronamento di una brillante carriera interamente posta al servizio delle istituzioni, della legalità e della sicurezza dei cittadini.

Al momento istituzionale hanno preso parte il comandante della Compagnia Carabinieri di Tolentino, maggiore Giulia Maggi, e il comandante della locale stazione, luogotenente carica speciale Massimiliano Lucarelli, insieme ad altri colleghi della stazione settempedana per stringersi orgogliosamente attorno allo straordinario traguardo della collega.

Il prestigioso trasferimento all’Organizzazione delle Nazioni unite a New York rappresenta una vetrina internazionale per l’Arma e il giusto premio a un percorso professionale impeccabile, caratterizzato da grande preparazione e spirito di sacrificio.

Originaria dell’Abruzzo, l’appuntato De Angelis, diplomatati in Ragioneria e laureatasi in Scienze Politiche, prima di entrare nell’Arma dei carabinieri, ha prestato servizio nelle file dell’Esercito Italiano, nell’ambito del quale ha preso parte anche a una delicata e importante missione internazionale di pace in Libano. Arruolatasi nei carabinieri nel 2014, ha inizialmente maturato significative esperienze a Roma e Ravenna. Nel 2015 il suo arrivo a San Severino Marche dove ha assunto il ciclo di servizio come prima storica figura femminile in forza alla locale stazione dell’Arma.

Nel corso dei suoi undici anni di servizio a San Severino Marche, l’appuntato Veronica De Angelis ha saputo costruire un legame indissolubile e profondo con la popolazione locale, dalla quale è stata sempre unanimemente amata, stimata e apprezzata per le sue straordinarie doti umane e professionali.

Ha vissuto in prima linea, accanto ai cittadini, i drammatici e complessi momenti legati alla crisi sismica del territorio, offrendo un supporto operativo e una collaborazione instancabile alla cittadinanza colpita. Proprio per l’eccezionale lavoro svolto e l’esemplare dedizione dimostrata sul campo durante l’emergenza terremoto, nel 2017 (allora con il grado di carabiniere) ricevette un meritato ed encomio solenne.